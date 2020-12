De Steam-winteruitverkoop begint misschien vandaag

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - PC-gamers, maak je portemonnee klaar want het lijkt erop dat de Steam Winter Sale gaat beginnen. Meestal zien we dat Valve deze tijd van het jaar de verkoop uitrolt en hoewel er nog geen officieel woord is over wanneer de verkoop begint, zijn er aanwijzingen voor de op handen zijnde komst.

Een van die hints komt in de vorm van de Steam Awards die vandaag van start gaan. Valve maakt de uiteindelijke genomineerden voor elk van de game-awardcategorieën bekend in de komende dagen van 22 december tot 3 januari.

Op de bijbehorende pagina legt de FAQ uit dat gamers niet alleen kunnen stemmen op hun favoriete (genomineerde) spellen uit elke categorie, maar ook Steam Award-ruilkaarten en badges kunnen verdienen "... tot het einde van de uitverkoop." wat inhoudt dat de verkoop samen met de awards van start gaat.

De #SteamWinterSale is bijna hier! Het is tijd om gezellig te worden en naar het Yule Log te staren. Luister naar dat geknetter! https://t.co/3Tf47Em5mR pic.twitter.com/pY6T3Rrr0m - Stoom (@Steam) 22 december 2020

Het is volkomen logisch om aan te nemen dat de verkoop naast de prijzen zal lopen, want dat is meestal wat er toch gebeurt. Wat we echter niet weten, is welke games te koop zullen zijn of hoeveel de kortingen zullen zijn. We zullen doorzoeken om de beste deals te vinden en onze gids bijwerken om u te helpen een koopje te pakken.

We verwachten ook dat Valve een aantal van de gebruikelijke feestelijke profielbeloningen voor jou in de wacht sleept om je Steam-punten ook aan te besteden. Er is dus genoeg om naar uit te kijken.

