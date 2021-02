De uitverkoop van Steams Lunar New Year kan vandaag beginnen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - PC-gamers, maak je portemonnee klaar, want het lijkt erop dat de Steam Lunar New Year Sale gaat beginnen. Meestal zien we dat Valve deze tijd van het jaar de verkoop uitrolt en hoewel er nog geen officieel woord is over wanneer de verkoop begint, zijn er aanwijzingen voor de op handen zijnde komst.

We hadden onlangs het Steam Game Festival en deze evenementen en de Steam Awards vallen meestal samen met de lancering van een Steam-uitverkoop.

Ondertussen heeft de Steam-database, een site die is ontworpen om alles wat met Steam te maken heeft, bij te houden en te volgen, meer bewijs van de aanstaande komst van de verkoop.

De verkoop start vandaag, in minder dan 10 uur na deze tweet.



En voor iedereen die het opviel dat dit jaar het jaar van de os is, hier is echte verkoopkunst



Aftellen https://t.co/FINTCW7BV2 pic.twitter.com/mLR8zgGyvz - Steam Database (@SteamDB) 11 februari 2021

De bijgehouden verkoopgeschiedenis laat ook zien dat de maanverkopen meestal in deze tijd van het jaar verschijnen om samen te vallen met de Chinese nieuwjaarsvieringen. En natuurlijk is Steam net gelanceerd in China, dus Valve heeft genoeg redenen om te vieren.

Dus volgens alle accounts lijkt het erop dat de Steam-verkoop binnen enkele uren zou moeten beginnen.

Wat we echter niet weten, is welke games te koop zullen zijn of hoeveel de kortingen zullen zijn. We zullen doorzoeken om de beste deals te vinden en onze gids bijwerken om u te helpen een koopje te pakken.

We verwachten ook volledig dat Valve enkele van de gebruikelijke feestelijke profielbeloningen voor jou in de wacht sleept om je Steam-punten ook aan te besteden. Er is dus genoeg om naar uit te kijken.

Geschreven door Adrian Willings.