De uitverkoop voor de Gouden Week van Steam kan binnenkort beginnen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - PC-gamers, maak je portemonnee klaar, want het lijkt erop dat de Steam Golden Week Sale gaat beginnen.

Meestal zien we dat Valve deze tijd van het jaar de verkoop uitrolt en hoewel er nog geen officieel woord is over wanneer de verkoop begint, zijn er aanwijzingen voor de op handen zijnde komst.

Het lijkt niet lang geleden dat we het Steam Game Festival hadden of zelfs maar de laatste Steam-uitverkoop, maar het lijkt erop dat we binnenkort weer een nieuwe uitverkoop krijgen.

De Steam-database, een site die is ontworpen om alle dingen die Steam-gerelateerd heeft gepost over de aanstaande komst van de verkoop bij te houden en te volgen.

Steams Golden Week Sale vindt dit jaar weer plaats, van 29 april tot 6 mei.



⏰ https://t.co/FINTCW7BV2 #SteamDeals #GoldenWeek pic.twitter.com/Y4X85eWe3N - Steam-database (@SteamDB) 24 april 2021

Beste pc-games om te kopen 2021: fantastische games om aan je verzameling toe te voegen Door Adrian Willings · 27 April 2021

De bijgehouden verkoopgeschiedenis laat ook zien dat er in deze tijd van het jaar meestal een uitverkoop is die samenvalt met de Gouden Week in Japan. Als je het nog niet weet, dat is een week met een aantal nationale feestdagen voor het land, wat een prima reden lijkt om te vieren.

Zoals je zou verwachten, zal de uitverkoop van de Gouden Week waarschijnlijk een specifieke focus hebben op Japanse spellen. We verwachten kortingen op games als Dark Souls, Monster Hunter World, Devil May Cry en meer.

Wat we echter niet weten, is welke games te koop zullen zijn of hoeveel de kortingen zullen zijn. We zullen doorzoeken om de beste deals te vinden en onze gids bijwerken om u te helpen een koopje te pakken.

We verwachten ook volledig dat Valve enkele van de gebruikelijke feestelijke profielbeloningen voor jou in de wacht sleept om je Steam-punten ook aan te besteden. Er is dus genoeg om naar uit te kijken.

Geschreven door Adrian Willings.