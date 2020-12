Steam heeft nu een gedeelte alleen voor volwassenen voor meer gewaagde spelinhoud

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Valve voert vaak nieuwe experimenten uit in de Steam-winkel om de gebruikerservaring te verbeteren en het gemakkelijker te maken om nieuwe inhoud te ontdekken. Een nieuwe toevoeging bevat nu de mogelijkheid om te filteren en "alleen voor volwassenen" inhoud te zien.

Dat is natuurlijk niet het doel van deze update . Het nieuwe experiment is ontworpen om meer games in een bredere reeks categorieën te laten verschijnen met Steams steeds groter wordende bibliotheek met games. Het idee is om het gemakkelijker te maken om te vinden wat je leuk vindt op basis van subgenres, themas, spelermodi en meer.

Deze update voegt twee secties toe, "nieuw en opmerkelijk" die populaire en trending games en topverkopers bevat, en vervolgens de veel gedetailleerdere sectie "categorieën". Dit menu biedt allerlei genres, waaronder alles van loopsimulators tot shooters, visuele romans tot actie-RPGs. Je kunt games filteren op "thema" en zoeken naar games met eenvrouwelijke hoofdrolspeler of Science Fiction & Cyberpunk Games (we vragen ons af welke game daar momenteel het populairst is).

Snuffel rond in deze categorieën en je zult zien of je al games voor volwassenen in je verzameling hebt of dat je voorkeuren hebt ingesteld om dit toe te staan, er is nu een sectie Alleen voor volwassenen die allerlei onzedelijke inhoud bevat. Op dit moment lijken dit meestal Hentai, Anime en allerlei Indie-games met veel naaktheid te zijn.

Dit alles betekent dat het een stuk gemakkelijker is om te vinden wat je zoekt en wat je interesseert zonder in een sectie terecht te komen die je niet tegenkomt. Werk je navigatie bij en kijk eens rond door Steam Labs hier te bezoeken .

Geschreven door Adrian Willings.