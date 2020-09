Left 4 Dead 2 is niet dood: het heeft net een enorme update gehad met meer dan 1.000 wijzigingen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Left 4 Dead 2 werd oorspronkelijk gelanceerd in 2009 en is sindsdien voor velen een vaste favoriet. Nu heeft het een enorme update gehad om het weer tot leven te brengen.

Last Stand is een update van de game die met liefde is gemaakt door de community en die nu het Valve-stempel van goedkeuring heeft gekregen.

Vind je vrienden, stof je wapens af en neem het op tegen de horde zombies voor de laatste keer in The Last Stand Update, een gigantische Left 4 Dead 2-update die door de community is gebouwd.



Left 4 Dead 2 is dit weekend vanaf nu ook GRATIS en te koop met 80% korting! https://t.co/mwhl6NIZCC pic.twitter.com/U0waG0NiQT - Klep (@valvesoftware) 24 september 2020

De update brengt meer dan 1.000 veranderingen in de game, waaronder 26 nieuwe overlevingskaarten, nieuwe wapens, nieuwe mutaties, nieuwe animaties en meer.

Er zijn een heleboel nieuwe prestaties, bugfixes en verbeteringen in de gebruikersinterface en nog veel meer om het spel nieuw leven in te blazen.

Alsof dat allemaal nog niet genoeg was, is de game dit weekend ook gratis te spelen en is er veel korting op als je het ook wilt kopen. Lees meer over wat er is gewijzigd en bekijk de patchopmerkingen voor meer informatie.

Geschreven door Adrian Willings.