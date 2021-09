Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Star Wars: Knights of the Old Republic is een van de meest legendarische RPGs in de gamegeschiedenis, door talloze fans genoemd als het beste stuk Star Wars-verhalen dat een game ooit heeft weten te maken, en door een flink aantal daarvan als de beste Star Wars-verhaalbalk geen.

Nu komt het terug - een totale remake van het spel, vanaf de grond opgebouwd, is aangekondigd, en we zijn absoluut verbijsterd. Het is een van de meest opwindende game-lanceringen in tijden, dus ontdek hier alle belangrijke details.

De bovenstaande trailer debuteerde tijdens een Sony-showcase-livestream over de toekomst van de PlayStation 5 in september 2021, en het veroorzaakte een absoluut enthousiasme, niet in de laatste plaats omdat het de hele show opende.

Het is echter slechts een korte teaser-trailer en eindigt helaas niet met een soort tijdlijn voor wanneer we de game kunnen verwachten. Vergeleken met andere aankondigingen tijdens het evenement, denken we dat dit betekent dat zelfs een releasedatum in 2022 in dit stadium een verre mogelijkheid lijkt. Hopelijk krijgen we de remake in 2023.

Het grootste nieuws over de game tot nu toe, en verreweg, is dat het een console exclusief zal zijn voor Sony — de KOTOR-remake komt alleen naar PlayStation 5 en niet naar Xbox. Dat kan natuurlijk betekenen dat het een getimede exclusief is in plaats van permanent, maar bij de lancering zal het in ieder geval een filip zijn voor PS5-fans.

We weten echter ook dat de game op pc zal verschijnen, dus het is niet zo dat de PS5 de enige plek is waar je hem kunt spelen.

Als je de originele KOTOR nog nooit hebt gespeeld, maak je geen zorgen - we zullen het geweldige verhaal van die game niet bederven. De opzet voor de remake is echter waarschijnlijk hetzelfde, dus daar kunnen we voor sommige basisprincipes op vertrouwen.

Ten eerste is die titulaire Old Republic letterlijk 4.000 jaar vóór de gebeurtenissen van de belangrijkste Star Wars-films, die deel uitmaken van de Skywalker Saga - het is echt een lange, lange tijd geleden. Zoals fans zullen weten, waar er een Sith is, is er altijd een andere - in dit geval is het de tweelingkwaad van Darth Malak en Revan.

Revan is verslagen, waardoor Malak in zijn plaats door de melkweg raast, en het is aan je speler-aangepaste personage om terug te vechten tegen de stroom van het kwaad, samen met de weinige Jedi die er zijn om te helpen. In echte RPG-stijl kunnen degenen die de Dark Side willen gebruiken zich echter vrij voelen om dat te doen - je kunt ervoor kiezen om in de ideologie van de Sith te leunen als je wilt.

Het is een briljant verhaal dat zich afspeelt op verschillende locaties en een aantal iconische personages, van Jedi-meesters tot moorddadige robothelpers, dus vertrouw ons als we zeggen dat het een ervaring zal zijn wanneer het uitkomt.

Beste PlayStation-deals voor Black Friday en Cyber Monday 2020: PS Plus en accessoires in overvloed Door Rik Henderson · 13 september 2021

Een groot vraagteken dat over de remake hangt, is precies hoeveel het qua gameplay zal veranderen. Immers, hoewel de originele KOTOR geliefd is, kan het vechtsysteem nu behoorlijk archaïsch aanvoelen, vergeleken met moderne updates van dezelfde top-down RPG-besturingselementen van games als Divinity 2 en Baldurs Gate 3.

Of we nog steeds turn-based gevechten krijgen, is niet eens iets waar we zeker van kunnen zijn - de ontwikkelaars van Aspyr, die de remake afhandelt, hebben bevestigd dat ze trouw willen blijven aan het verhaal van de originele game en de gameplay naar moderne maatstaven. Dat kan van alles betekenen!

Als we echter afstand nemen van gevechten, kunnen we er zeker van zijn dat we nog steeds een RPG zullen krijgen waarin je door verschillende hubs kunt bewegen om met personages te praten en speurtochten en uitrusting op te pakken om je feest te blijven verbeteren.

We zullen natuurlijk ook een grote boost krijgen aan de look en feel van de game - KOTOR is op dit moment echt oud, dus het zou behoorlijk overweldigend moeten zijn om enkele van de beroemdste locaties een volledig nieuwe versie te zien krijgen om te verkennen.