Download Star Wars Battlefront 2 nu gratis bij Epic Games

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Epic Games geeft regelmatig verschillende games weg in zijn winkel voor ieders favoriete prijs - gratis . Deze keer is het de beurt aan Star Wars Battlefront 2 .

Star Wars Battlefront 2: Celebration Edition kan momenteel tot 21 januari gratis aan je bibliotheek worden toegevoegd. Deze editie van de game bevat de standaardgame en een massa content die vanaf de oorspronkelijke lancering in 2017 tot december 2019 in de game kon worden gekocht.

De game werd aanvankelijk gelanceerd op PlayStation 4, Xbox One en pc, lang geleden in de wazige dagen van 2017, maar sindsdien zijn er veel gratis inhoudsupdates uitgebracht. In feite was het pas vorig jaar dat de ontwikkelaars van de game hun laatste grote inhoudsupdate aankondigden in de vorm van The Battle on Scarif .

Sinds de lancering had Dice 25 gratis updates voor de game uitgerold met inhoud voor zowel solo-, co-op- als multiplayer-elementen van de game. Er is ook inhoud die is geïnspireerd door het Star Wars-verhaal zelf en gevechtslocaties, waaronder Hoth, Tatooine, Yavin 4, Death Star II en, natuurlijk, Scarif.

Dus als je het nog niet hebt geprobeerd, is dit misschien het juiste moment, want het zal zeker niet voor altijd gratis zijn. Om het te krijgen, hoef je alleen maar in te loggen op je account en te klikken om de game uit de winkel te halen. Daarna wordt het aan uw account toegevoegd om voor altijd te bewaren.

Test je beheersing van de blaster, lichtzwaard en de Force online en offline in STAR WARS Battlefront II: Celebration Edition, GRATIS in de Epic Games Store tot 21 januari! https://t.co/ZouBkd2HKY pic.twitter.com/faKV53jQKa - Epic Games Store (@EpicGames) 14 januari 2021

Geschreven door Adrian Willings.