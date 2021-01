Ubisoft werkt aan een Star Wars-game in de open wereld

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Ubisoft en Lucasfilm Games (de nieuwe naam voor de gamingvleugel van Lucasfilm) hebben aangekondigd dat ze samenwerken aan een grote nieuwe Star Wars-game, een avontuur in de open wereld dat zijn plaats zal innemen in wat Disney een nieuw tijdperk noemt voor zijn gaming-eigenschappen.

Het is groot nieuws voor Star Wars-fans, die de afgelopen acht jaar relatief dunne pap hebben gekregen van EAs exclusieve overeenkomst met Star Wars voor zover het console-gaming betreft - een samenwerking die pas echt vruchten begon af te werpen met de laatste paar uitstapjes, Star Wars Squadrons en Jedi: Fallen Order.

We zijn verheugd om aan te kondigen dat we samenwerken met @Ubisoft en @UbiMassive om een gloednieuw, verhaalgedreven Star Wars-avontuur in een open wereld te ontwikkelen!



Lees meer over de toekomst van @LucasfilmGames in de Star Wars-melkweg en daarbuiten:

De open-wereldformule van Ubisoft zou echter een behoorlijk belangrijke verschuiving moeten zijn voor de franchise - hoewel Fallen Order enkele hub-world-elementen had, zal het verfrissend zijn om een echte open wereld in het Star Wars-universum te krijgen.

Of het gaat om het beklimmen van torens om de kaart te verlichten met nieuwe pictogrammen om te voltooien, in echte Ubisoft-stijl, valt nog te bezien, en er zijn tot nu toe geen details meer over wanneer het spel zal worden gespeeld, wat voor soort verhaal het inhoudt zal afrekenen, of welke gameplay het zal bevatten.

Het project wordt geleid door Massive Entertainment, een Zweedse studio onder de vlag van Ubisoft, en zal blijkbaar draaien op de Snowdrop-engine, die bijvoorbeeld The Division 2 aandreef. Yves Guillemot, mede-oprichter en CEO van Ubisoft, noemde het "het begin van een langdurige samenwerking met Disney en Lucasfilm Games", dus wed niet tegen meer Star Wars-games van Ubisoft langs de lijn.

Wat dit allemaal betekent voor EAs voortdurende Star Wars-betrokkenheid is niet zo duidelijk - we verwachten op een gegeven moment een vervolg op Jedi: Fallen Order op basis van de ontvangst, en een Tweet van EA suggereert dat er nog veel meer uit zal komen :

We houden van Star Wars.

We kijken ernaar uit om onze samenwerking met Lucasfilm Games voort te zetten.

We maken meer Star Wars-spellen.

BD-1 is nog steeds de schattigste.

De aankondiging komt op de hielen van Lucasfilm Games en bevestigt dat Bethesda ook aan een nieuwe Indiana Jones-game werkt, dus er zijn duidelijk een aantal behoorlijk belangrijke tandwielen in beweging bij Disney.

Geschreven door Max Freeman-Mills.