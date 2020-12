De gratis update van Star Wars Squadrons brengt nieuwe starfighters voor je plezier

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het is altijd leuk om gratis game-updates te zien die nieuwe inhoud bieden om dingen fris te houden. Voor eigenaars van Star Wars Squadrons brengt de nieuwste update een TIE Defender en de B-Wing naast een aantal andere updates en bugfixes.

Zoals je zou verwachten, bevat de update een starfighter voor elke kant: een B-wing voor de New Republic-vloot en een TIE-verdediger voor de Imperial Navy.

Er wordt gezegd dat de B-wing ideaal is als je van een zware gunship-speelstijl houdt, omdat hij weinig manoeuvreerbaar is, maar hij is zeer duurzaam en in staat om zwaar vuur te werpen op vijandelijke schepen en hoofdschepen.

De B-wing heeft ook unieke componenten in de vorm van een Ion Beam (perfect voor het uitdelen van grote hoeveelheden schade aan de schilden van vijandelijke schepen) en een Gyro / Aux Control Module waarmee je je hele schip rond je cockpit kunt draaien.

Ondertussen is de TIE-verdediger een anti-starfighter-schip met sterke schilden en naar verluidt gebouwd om lang mee te gaan. Het vereist echter regelmatig energiebeheer en heeft een boost- en driftbehandeling nodig voor de beste prestaties. Dit schip heeft een Advanced Power System waardoor je een flinke overbelasting krijgt van het systeem met max power of voor alle systemen.

Afgezien van de nieuwe starfighters, bevatten de updates verschillende dingen, zoals een Custom Games en serverbrowser, ondersteuning voor TrackIR- head-tracking op pc en een schat aan nieuwe componenten om van te genieten. Die componenten omvatten uitrusting voor je schepen in de vorm van ionenraketten, doordringende torpedos en de ionenbundel en meer.

Geschreven door Adrian Willings.