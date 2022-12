Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Alle zes Final Fantasy Pixel Remaster-games lijken naar de PS4/5 en Nintendo Switch te komen nadat ze voor het eerst een ESRB-beoordeling hebben gekregen.

De Square Enix games waren al beschikbaar op de PC via Steam, maar er was geen teken van enige vorm van consoleversie - ondanks dat iedereen ervan uitging dat die er wel zou komen. Nu lijkt het erop dat daar verandering in komt met deals en lek-spotter @Wario64 die de nieuwe vermeldingen in de ESRB-database van de Verenigde Staten heeft gespot. Dat is de database die elk spel moet doorlopen om een rating te krijgen voordat het in de verkoop gaat.

Final Fantasy Pixel Remaster games zijn ESRB beoordeeld voor Switch/PS4 https://t.co/WiMLqZpNlL pic.twitter.com/n5gwfejnvg- Wario64 (@Wario64) 12 december 2022

De Pixel Remaster titels zijn populair gebleken sinds hun release op Steam, maar ze op de PC kunnen spelen is niet helemaal hetzelfde als achterover leunen en spelen op bijvoorbeeld de Switch. En dat is precies wat mensen zullen kunnen doen als dit allemaal gaat zoals we hopen. Natuurlijk, er zijn iOS- en Android-versies, maar dat is toch niet helemaal hetzelfde?

Wat betreft wanneer dat zal gebeuren, dat is ieders gok. Het Final Fantasy 35th anniversary event begint op 13 december, dus het is mogelijk dat er dan iets wordt aangekondigd. Maar het is ook mogelijk dat het niet gebeurt.

Het enige wat we weten is dat we echt hopen dat dit geen valse dageraad is, want Final Fantasy op pixelbasis kunnen spelen klinkt als ons soort kerstcadeau.

Geschreven door Oliver Haslam.