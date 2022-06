Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Square Enix blies ons weg toen het in 2020 Final Fantasy VII Remake uitbracht, een prachtige update van een game die door de gamegeschiedenis is galmd als een van de meest gerespecteerde verhalen.

De game heeft echter alleen de eerste paar delen van de oorspronkelijke, gigantische titel aangepakt, dus er zouden altijd meer delen komen. Nu weten we dat er in totaal drie zullen komen, en de volgende is al onderweg: Final Fantasy VII Rebirth. Hier vind je alle belangrijke details.

Square Enix hield half juni 2022 een feest ter ere van de 25e verjaardag van Final Fantasy VII, en tijdens deze livestream werd Final Fantasy VII Rebirth aangekondigd, het volgende deel van de reimagining van het basisspel.

Dat was op zich al een aangename verrassing, maar we waren vooral blij dat het gepaard ging met een release window, in plaats van alleen een onheilspellende "coming soon". Volgens Square Enix komt de game in de winter van 2023 uit.

We zullen dit artikel bijwerken zodra dat venster een meer precieze release datum wordt, natuurlijk. Zoals het er nu uitziet, betekent dit dat 2023 een belangrijk jaar wordt voor fans van de franchise, met Final Fantasy XVI dat ook op een bepaald moment uitkomt.

De eerste trailer voor het spel is niet erg lang en nogal dubbelzinnig, met een voice-over van Aerith die bespreekt of Cloud en zijn vrienden de toekomst kunnen veranderen. We horen ook iets van Cloud over de snode plannen van Sephiroth.

We krijgen geen actie of gevechtsgameplay te zien, hoewel de beelden van Cloud en Sephiroth die samen door een landschap lopen de indruk wekken live te zijn in plaats van voorgegained, wat suggereert dat het spel er inderdaad heel goed uit zal zien.

Het eerste deel van de remake-trilogie van Final Fantasy VII kwam alleen uit op PS4, voordat het werd geüpgraded en opnieuw werd verpakt voor de PS5 als de Intergrade-editie met Yuffie.

Rebirth komt nu exclusief naar Sony's PlayStation 5, wat bevestigt dat het een volledige next-gen titel is die optimaal gebruik kan maken van de snelle SSD en grafische kracht van de console.

Er zijn geen aanwijzingen dat het spel ook naar Xbox komt, maar we verwachten dat het ook naar PC spelers zal komen, aangezien het eerste deel nu op PC is uitgekomen.

Het eerste deel van Square's remake van FFVII eindigde met een intrigerende explosie van multiversum-mogelijkheden, en de suggestie dat we misschien wel helemaal geen remake aan het spelen waren, maar eerder een andere tijdlijn beleefden.

Dit betekent dat bepaalde gebeurtenissen waarvan we dachten dat ze vaststonden (zoals het beroemde lot dat Aerith wacht) misschien niet zo onvermijdelijk waren als we dachten.

Dat is een thema dat de onthulling van Rebirth oppikt en verder uitwerkt, zij het in een zeer korte trailer. We weten dat we Midgar verder zullen verkennen, aangezien we de megastad aan het eind van het vorige deel hebben verlaten.

Het lijkt er ook op dat er flashbacks in petto zijn om de relatie tussen Cloud en elk van Zak en Sephiroth zelf te verduidelijken.

We hebben nog geen substantiële gameplay clips gezien, maar het is een veilige gok dat dingen niet te drastisch zullen veranderen van de systemen van de eerste game, die geweldige real-time gevechten bood die een geweldige draai gaven aan de turn-based geschiedenis van het spel.

Dat betekent dat je meer actievolle gevechten kunt verwachten waarin je snel van personage kunt wisselen of hun vaardigheden kunt beheren terwijl je bij Cloud blijft, afhankelijk van hoe je het liefst speelt.

Geschreven door Max Freeman-Mills.