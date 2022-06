Final Fantasy VII Rebirth komt volgend jaar, tweede in een trilogie

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Square Enix heeft een levendige verjaardagslivestream voor Final Fantasy VII georganiseerd, en heeft daarbij belangrijk nieuws bekendgemaakt: het remake-traject van Final Fantasy VII wordt voortgezet met Final Fantasy VII Rebirth, dat volgend jaar uitkomt.

De game begint direct na de ernstige cliffhanger aan het einde van Final Fantasy VII Remake, en uit de eerste trailer lijkt het erop dat we nog meer afwijkingen van de gebeurtenissen in de oorspronkelijke game kunnen verwachten, en nog meer vragen over de vraag of de beroemdste uitkomsten konden worden vermeden.

We kunnen met name horen hoe Aerith haar eigen lot bespreekt, iets wat gezien de beroemde gebeurtenissen in Final Fantasy VII nog zeer de vraag is.

De game komt eind volgend jaar exclusief naar de PlayStation 5, zonder een preciezere datum, maar dit is nog steeds geweldig nieuws gezien de kans op radiostilte over grote projecten als deze.

Interessant is dat Square ook bevestigde dat er in totaal drie remakes zullen komen, waarvan dit de tweede is, dus we weten dat we op termijn een flinke brok meer verkenning van het originele verhaal te wachten staat.

Square kondigde tijdens dezelfde livestream ook een remake van Crisis Core aan, hoewel dat spel op alle platforms op de markt zal verschijnen: Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, Switch en PC, dus het maakt duidelijk geen deel uit van welke overeenkomst er ook is met Sony voor de belangrijkste FFVII games.

Het komt later dit jaar uit, en het ziet er naar uit dat het niet de polish van de belangrijkste FFVII remakes evenaart, maar fans van de iets meer obscure actiegame zullen desondanks blij zijn.

Geschreven door Max Freeman-Mills.