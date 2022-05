Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Square Enix heeft Crystal Dynamics, Eidos Montreal en Square Enix Montreal verkocht in een deal ter waarde van ongeveer 300 miljoen dollar.

De nieuwe eigenaars, Embracer Group, zullen ook de controle verwerven over verschillende grote gamefranchises, waaronder Tomb Raider, Deus Ex, Thief en Legacy of Kain. Er wordt gedacht dat Square's Marvel games - The Avengers en Guadrians of the Galaxy - ook inbegrepen zijn, maar daarvoor is toestemming nodig van de oorspronkelijke licentiehouder(Marvel).

Daarnaast maken meer dan 50 andere titels uit de oude catalogus deel uit van de deal.

Square Enix zal nog steeds zijn traditionele producten uitgeven, zoals de Final Fantasy- en Kingdom Hearts-reeksen, plus enkele westerse games, zoals Outriders, Just Cause en Life is Strange.

Het is echter ook van plan om de extra middelen te gebruiken om zijn activiteiten op het gebied van blockchain, kunstmatige intelligentie en de cloud uit te breiden.

Embracer Group, aan de andere kant, is de laatste tijd zeer actief als het gaat om overnames. Het is al eigenaar van meerdere merken, waaronder Koch Media (waaronder Deep Silver) en THQ Nordic. Vorig jaar kocht het ook de studio achter Borderlands, Gearbox, comicsbedrijf Dark Horse Media en bordspellenbedrijf Asmodee.

Het aantal studio's overschreed reeds de kaap van 100 vóór de aankoop van Crystal Dynamics en de andere Square Enix activa.

Geschreven door Rik Henderson.