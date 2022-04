Kingdom Hearts 4 trailer, screens en wat we tot nu toe weten

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Als onderdeel van de viering van de 20e verjaardag van de Kingdom Hearts-franchise, heeft Square Enix een vierde hoofdtuk aangekondigd: Kingdom Hearts 4.

Fans kunnen zich verheugen op het opnieuw spelen als Sora en zijn Disney maatjes in de actie RPG die nu in ontwikkeling is.

Hier is alles wat we er tot nu toe over weten, inclusief de eerste trailer en een selectie van screengrabs.

Het nieuwste hoofdstuk in Square Enix's Kingdom Hearts serie werd voor het eerst bevestigd in april 2022, als onderdeel van een verzameling aankondigingen ter gelegenheid van de 20e verjaardag.

In deze actie-RPG zullen Sora en zijn Disney-vrienden - waaronder Goofy en Donald Duck - opnieuw de hoofdrol spelen in een nieuwe verhaallijn met de titel "Lost Master Arc".

Deze zal zich afspelen in de nieuwe stad Quadratum die, zo is ons beloofd, totaal anders is dan alles wat we tot nu toe in de serie hebben gezien. Er zal ook een nieuw personage debuteren, Strelitzia.

"Sora is een originele Disney videogameheld als geen ander, geliefd door ons team en fans over de hele wereld. We zijn vereerd geweest om al twee decennia samen te werken met Tetsuya Nomura en zijn team om deze originele verhalen van ontdekking, moed en vriendschap te introduceren," aldus Walt Disney Games directeur Nana Gadd. "Deze blik in Sora's volgende avontuur is slechts het begin - we kunnen niet wachten om meer te laten zien als de tijd rijp is."

DIsney en Square Enix moeten nog bekendmaken op welke platformen Kingdom Hearts 4 uit zal komen. We zouden erg verbaasd zijn als het niet op PS5, Xbox Series X/S en PC zou zijn.

Fans hopen ook op PS4 en Xbox One versies, terwijl er de mogelijkheid is om ook een cloud editon voor Nintendo Switch uit te brengen - net als met Kingdom Hearts 3.

Gezien het feit dat de game nog maar net is aangekondigd en zich duidelijk nog in een vroeg stadium van ontwikkeling bevindt, verwachten we Kingdom Hearts 4 niet voor 2023 in de winkels te zien liggen.

Square Enix heeft enkele screens van de aankondiging geplaatst.

Square Enix

Kingdom Hearts 4 werd aangekondigd als onderdeel van een video die werd samengesteld voor de viering van de 20e verjaardag van de serie. Je kunt hem hieronder bekijken.

De meer dan 7 minuten durende trailer toont ook ontwikkelingsbeelden van het laatste hoofdstuk van Kingdom Hearts Dark Road (een update van de Kingdom Hearts Union X Dark Road-app), en Kingdom Hearts Missing-Link, een nieuwe game voor iOS en Android.

Geschreven door Rik Henderson.