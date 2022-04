Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Crystal Dynamics heeft bevestigd dat het werkt aan een nieuwe Tomb Raider-game.

Het is nog maar vroeg in ontwikkeling, dus het kan even duren voordat we iets concreets zien, maar er wordt reikhalzend uitgekeken naar het vervolg op de reboot-trilogie .

Hier is alles wat we er tot nu toe over weten.

Ontwikkelaar Crystal Dynamics heeft bevestigd dat het werk aan de nieuwe Tomb Raider is begonnen. Het heeft niet veel details gedeeld, noch een echte naam aangekondigd. Het heeft echter gezegd dat de nieuwe game zal worden gebouwd met behulp van Unreal Engine 5.

"Deze nieuwe engine vertaalt zich naar next-level storytelling en gameplay-ervaringen, en daarom zijn we verheugd om vandaag aan te kondigen dat we net zijn begonnen met de ontwikkeling van onze volgende Tomb Raider-game, mogelijk gemaakt door Unreal Engine 5", zei het in een video uitgebracht op social media kanalen.

"Ons doel is om de grenzen van trouw te verleggen en de hoogwaardige filmische actie-avonturenervaring te leveren die fans verdienen van zowel Crystal Dynamics als de Tomb Raider-franchise."

Crystal Dynamics is ongelooflijk enthousiast over de toekomst van Unreal en hoe het ons zal helpen onze verhalen naar een hoger niveau te tillen. Daarom zijn we trots om aan te kondigen dat onze volgende #tombraider -game wordt gebouwd op Unreal Engine 5! pic.twitter.com/UFMiWzJAZc — Tomb Raider (@tombraider) 5 april 2022

Anderen die zich inzetten voor het gebruik van Unreal Engine voor toekomstige games, zijn CD Projekt Red voor de volgende The Witcher-titel en Xbox Studio The Coalition, vooral bekend van de meest recente Gears of War-games.

Om je een idee te geven van wat er mogelijk is voor de volgende Tomb Raider, toont de vroege "Lumen in the Land of Nanite"-demo van Epic Games een vergelijkbaar gebruiksscenario voor UE5.

Hoewel we nog geen officiële bevestiging hebben dat hij specifiek aan de nieuwe Tomb Raider werkt, heeft Days Gone -regisseur Jeff Ross zich bij Crystal Dynamics aangesloten als ontwerpdirecteur.

Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ik nu werk bij het geweldige Crystal Dynamics als Design Director. Dat is alles wat ik kan zeggen, behalve dat ik heel blij ben met het project, en vooral het team van echt geweldige mensen.



Ik word deze zomer een Seattleite.



Ook - Kom bij mij werken! https://t.co/HjDFIFk7MF — Jeff Ross (@JakeRocket) 5 april 2022

We hebben onlangs Days Gone opnieuw bezocht (in 60 fps opPlayStation 5 ) en moeten zeggen dat we er voor de tweede keer nog meer van genieten. Sony's beslissing om het vervolg te dumpen heeft ons altijd verbijsterd, dus hun verlies zou wel eens de winst van Lara Croft kunnen zijn.

Aangezien het spel wordt gebouwd in Unreal Engine 5, is het zeer waarschijnlijk dat het alleen zal worden uitgebracht op machines die het kunnen uitvoeren.

Dat zijn PlayStation 5, Xbox Series X /S en pc. Last-gen console-eigenaren lijken te missen.

Het is veel te vroeg in de ontwikkelingscyclus om over een releasedatum te praten. Eerlijk gezegd zou het 2024 kunnen zijn voordat we de game in de winkels zien, en de gameplay zal waarschijnlijk pas volgend jaar worden vertoond — misschien bij de terugkeer van een persoonlijke E3 in juni 2023.

