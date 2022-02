Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Ooit een avonturier in Lara Croft-stijl gezien? Wil je graven plunderen voor nick-nacks te midden van dreigend gevaar? Welnu, Tomb Raider: The Live Experience opent in april in Camden Town in Londen en je kunt deel uitmaken van een team om precies dat te doen.

Gemaakt in samenwerking met Paramount Pictures en ontwikkelaar Crystal Dynamics, neemt de ervaring maximaal acht mensen tegelijk mee op een reis met Lara om een "krachtig artefact" te herstellen.

Zones zijn gebaseerd op sleutelmomenten in de Survivor-gametrilogie (en vermoedelijk de laatste Tomb Raider -film). Deelnemers kunnen ontsnappen aan een zinkend schip, de jungle van Costa Rica verkennen en een oud graf ontdekken. Er moeten onderweg milieupuzzels worden opgelost en een schimmige geheime orde om te strijden.

Een standbeeld van Lara Croft is opgericht in Camden Town (buiten de Stables Market-locatie) om de ervaring te promoten.

Tickets kosten £66 per persoon en zijn verkrijgbaar via tombraiderlive.co.uk .

Ook aangekondigd als onderdeel van de 25 jaar Tomb Raider-vieringen is een verzameling prints in opdracht van Square Enix van 14 kunstenaars. Elk heeft de boxart van klassieke Lara Croft-spellen opnieuw uitgevonden en je kunt de prints kopen om geld in te zamelen voor Girls Make Games. Het is een programma dat is bedoeld om de volgende generatie gamemakers, ontwerpers en technici te inspireren.

De prints zijn verkrijgbaar in een boxset van 15, geprijsd op £ 39,99 in de Square Enix-winkel .

Geschreven door Rik Henderson.