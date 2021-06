Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Als onderdeel van de E3 2021-presentatie onthulde Square Enix Marvels Guardians of the Galaxy - een third-person actie-avontuur met een campagne voor één speler die in de geest van de films blijft.

Het bedrijf heeft tot nu toe een aantal trailers en verschillende schermen uitgebracht. Het heeft ook een releasedatum aangekondigd en het is sneller dan je denkt.

Hier is dan alles wat je moet weten over Marvels Guardians of the Galaxy.

Square Enix tweede Marvel-game is geïnspireerd op de Guardians of the Galaxy-stripboeken en heeft, net als bij The Avengers, gekozen voor een origineel verhaal en een unieke draai aan de personages. Ook in de gameplay en dialoog kun je filminvloeden verwachten.

De gameplay-trailer heeft zeker veel scherpe humor en filmachtige momenten.

Je kunt ook zien dat het een singleplayer, third-person actie-avonturenspel is met op squadrons gebaseerde gevechten.

Je speelt als Star-Lord (Peter Quill), maar je kunt ook elk van je teamgenoten instrueren om hun speciale bewegingen uit te voeren tijdens gevechten.

Tijdens de verhalende elementen kun je keuzes maken die van invloed zijn op je relaties met de andere Guardians: Gamora, Draz, Groot en Rocket Racoon.

Marvels Guardians of the Galaxy komt uit op 26 oktober 2021.

De game wordt uitgebracht op meerdere platforms, inclusief consoles van de laatste en huidige generatie. Hier is de hele lijst:

PlayStation 4

PlayStation 5

Xbox One

Xbox-serie X/S

pc (digitaal)

Nvidia GeForce Nu

Pre-orders voor de standaard en deluxe versies zijn nu beschikbaar.

Naast de bovenstaande trailers heeft Square Enix een verzameling schermen en een extra diepe duikvideo uitgebracht. Je kunt ze hieronder zien:

Square Enix

De diepe duik is met het ontwikkelingsteam van Eidos-Montreal... geniet ervan.

Geschreven door Rik Henderson.