(Pocket-lint) - Hoewel flitsende 3D-remasters op dit moment een rage zijn, is er nog steeds veel plaats voor een liefdevolle upgrade naar een oude game die zijn oorspronkelijke uiterlijk behoudt en ongelooflijk nauwkeurig aanvoelt.

Lange tijd waren dat soort updates een beetje controversieel als het gaat om de originele Final Fantasy-games - de versies van de games die zijn geport naar moderne systemen zijn vaak op bizarre manieren bijgewerkt.

Of het nu gaat om lelijke nieuwe sprites, funky vertalingen of glitches, ze zijn geplaagd, maar het lijkt erop dat Square Enix dat probleem in één klap probeert op te lossen. Als onderdeel van de E3 2021-presentatie kondigde het de Final Fantasy Pixel Series aan, schijnbaar pixel-perfecte remasters van de eerste zes games van de serie.

De trailer hierboven laat niet veel zien, maar we weten dat elk van de eerste zes games afzonderlijk zal worden uitgebracht als onderdeel van de serie, op iOS, Android en Steam voor pc-spelers.

De naamgeving van de serie suggereert dat de gepixelde kunststijlen van de originele games behouden blijven, dus we hopen samen met de meeste fans dat het een zo minimaal mogelijke upgrade is, met moderne compatibiliteit genoeg als een bonus op zich.

Voor nu moeten we echter meer nieuws in de gaten houden, aangezien Square Enix niet al te veel details heeft bekendgemaakt — we hebben niet eens een schatting voor wanneer de eerste game zou kunnen worden gelanceerd.

Geschreven door Max Freeman-Mills.