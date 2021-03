Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Toen de PlayStation 5 halverwege 2020 voor het eerst werd onthuld, kregen we een glimp te zien van meerdere grote games die op de snoek lagen voor de nieuwe console, en een van de meest intrigerende was Project Athia.

Nu, een tijdje later, kennen we de echte titel van het spel - Forspoken, en hebben we er iets meer over gezien dankzij de uitgever Square Enix. We hebben hier alle belangrijke details voor je.

Zoals we al zeiden, kwam de eerste glimp van Project Athia halverwege 2020, maar Square Enix liet iets meer zien en bevestigde dat de game Forspoken heet, in maart 2021 als onderdeel van een livestream.

Die iets langere trailer is hierboven ingesloten en eindigt met de bevestiging dat de game op weg is naar een releasedatum in 2022, wat geen verrassing is gezien hoe weinig we er tot nu toe van hebben gezien.

Dat is op dit moment natuurlijk een vrij breed venster, maar hopelijk horen we de komende maanden wat meer over de game, inclusief mogelijk een preciezere releasedatum op een gegeven moment.

Forspoken werd voor het eerst onthuld als een exclusieve PS5 op consoles, en dat is niet veranderd - dit is een game die blijkbaar vanaf de grond af wordt opgebouwd voor de PlayStation 5, wat opwindend is voor iedereen die er een heeft.

Dat betekent dat er op dit moment geen vooruitzicht is op een Xbox-versie, en het geeft ook aan dat er ook geen versie voor de PS4 zal zijn. Dit is tenslotte echt een titel van de volgende generatie.

Het komt echter ook naar de pc, dus het zal niet volledig exclusief zijn voor de PS5, wat veel fans zal plezieren met krachtige game-rigs. Onnodig te zeggen dat een Switch-versie bijna volledig onmogelijk is om een groot aantal redenen, niet in de laatste plaats de technische kant van de dingen.

We hebben geen volledige uitleg van het verhaal en de setting van Forspoken gehad, maar de meest recente trailer geeft ons een aantal behoorlijk stevige hints. Het begint met acteur Ella Balinska die vertelt over het op zich nemen van de rol van Forspokens hoofdpersoon, Frey Holland.

Frey wordt op mysterieuze wijze getransporteerd naar de wereld van Athia, vol magie en monsters, en ontdekt ook dat ze magische krachten heeft om te leren en te beheersen.

We weten niet per se of ze vecht om terug te keren naar haar eigen wereld, een of ander kwaad te overwinnen of wat dan ook, maar de gameplay geeft ons een idee van een weelderige wereld vol monsterlijke gevaren, en het ziet er echt interessant uit.

Forspoken wordt ontwikkeld door Square Enixs Luminous Productions, een nieuw team gevormd uit ontwikkelaars van Final Fantasy XV , en de korte fragmenten van de gameplay die we tot nu toe hebben, maken de invloed van die game duidelijk.

We weten dat het spel een open wereld zal zijn, dus het lijkt erop dat we een groot deel van Athia zullen verkennen als Frey, met meerdere verschillende biomen die in de trailer te zien zijn, tussen rotspartijen, stoffige woestijnen en beboste gebieden.

Traversal ziet eruit alsof het een snelle aangelegenheid zou kunnen zijn, met een paar clips die laten zien hoe Frey van punt naar punt door de omgeving snelt, geholpen door magie, terwijl gevechten er op dezelfde manier kinetisch en door magie uit zien.

Of dit gevecht meer actie-zwaar zal zijn of een tactische focus zal hebben die dichter bij een Final Fantasy ligt, valt nog te bezien - voorlopig ziet het er behoorlijk snel uit.

We hopen echter dat we binnenkort een langere blik op de gameplay zullen werpen om dit giswerk uit te breiden - en we zullen deze functie updaten zodra dat uiteindelijk gebeurt, dus kom regelmatig terug!

Geschreven door Max Freeman-Mills.