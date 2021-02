Final Fantasy VII Remake Intergrade: wat is er nieuw voor PS5?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Een van de grote aankondigingen die werd gedaan tijdens PlayStations februari 2021-editie van State of Play (misschien wel de enige verrassing) was Final Fantasy VII Remake Intergrade. Naast nieuwe DLC voegt het een hele reeks toevoegingen toe voor dePlayStation 5 wanneer het deze zomer wordt uitgebracht.

Hier leggen we uit wat er nieuw is en wanneer u het kunt verwachten.

Final Fantasy VII Remake werd na vele jaren van ontwikkeling in april 2020 uitgebracht voor PlayStation 4. Het is in wezen een vanaf de grond af aan remake van een van de beste Final Fantasy-games die er zijn - nou ja, een deel van de beste.

Dat komt omdat de uitgave ongeveer een derde van het verhaal van het origineel uit 1997 vertegenwoordigt - toekomstige delen zullen naar verwachting worden uitgebracht als nieuwe hoofdstukken later.

In de tussentijd zal Square Enix echter Final Fantasy Remake Intergrade uitbrengen, een versie van de game die aanzienlijk is geüpgraded voor PS5 (een remaster van de remake, als je wilt). Het voegt ook een heel nieuw hoofdstuk toe met in de hoofdrol Yuffie, het favoriete personage van de fan, dat gelijktijdig plaatsvindt met het reilen en zeilen in het hoofdspel.

De PS5-versie van de game wordt op 10 juni 2021 uitgebracht.

Het wordt uitgebracht als een stand-alone PS5-game, inclusief de Yuffie DLC, maar er is een bonus voor alle eigenaren van de PS4-editie: het wordt een gratis upgrade.

Amazon US Prime Day-deals 2021: hier brengen we je alle grote Prime Day-deals van Amazon US Door Maggie Tillman · 26 februari 2021

Dat betekent dat je de PS4-versie kunt kopen met alle kortingen die momenteel beschikbaar zijn, en vervolgens de Yuffie DLC later eenvoudig kunt toevoegen voor een kleine extra vergoeding. Het zou u op de lange termijn geld moeten besparen.

squirrel_widget_178013

Belangrijk is dat je opgeslagen games van de PS4-versie worden overgedragen naar de PS5-editie.

Naast het geheel nieuwe Yuffie-verhaal krijgt de PS5 een aantal belangrijke upgrades. Dit is wat u kunt verwachten.

U krijgt de keuze tussen een 4K grafische optimalisatiemodus of 60 fps in een prestatiemodus. We weten nog niet zeker of de laatste wordt vergrendeld op een lagere resolutie of dynamisch wordt uitgevoerd.

Misteffecten zullen worden opgevoerd om het spel meer sfeer te geven.

Het lijkt erop dat ray tracing kan worden geïmplementeerd om de verlichting meer realisme te geven, ook bij reflecties.

Een normale (klassieke) moeilijkheidsgraad kan worden geselecteerd in het menuscherm, zodat je commandos kunt geven terwijl gevechten automatisch worden uitgevoerd in een hogere moeilijkheidsgraad dan voorheen.

Dit is een biggy. De laadtijden worden sterk verkort dankzij de laadoptimalisaties van SSD en PS5.

Gezien hoe mooi de game is, is een fotomodus zeer welkom.

Geschreven door Rik Henderson.