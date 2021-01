Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Hitman 3 werd op woensdag 20 januari op meerdere platforms uitgebracht, met lovende recensies die online verschenen, waaronder Pocket-lint .

Vooral goed ontvangen is de grafische weergave van die game opPlayStation 5 , Xbox Series X / S en pc, tot 4K en 60 fps op de next-gen consoles.

Er is echter ook enige verwarring over ray tracing. Sommige verkooppunten beweren dat ray tracing-effecten op de PS5-versie kunnen worden ingeschakeld via het menu en / of dat de Xbox Series X-versie standaard ray tracing heeft ingeschakeld.

Helaas is dat ook niet het geval - ray tracing is momenteel in geen enkel formaat beschikbaar. Er is aan Pocket-lint verteld dat het niet beschikbaar is bij de lancering, maar IO Interactive zal "later dit jaar" ray tracing introduceren op de pc en de volgende consoleversies.

Om eerlijk te zijn, de belichting en reflecties van het spel zijn al fantastisch, dus dit zal slechts de kers op de taart zijn als het gebeurt.

Ander nieuws: de problemen met de overdracht van progressie van Hitman 2 naar Hitman 3 lijken nu opgelost. U kunt nu uw voortgang synchroniseren op profile.hitman.com/carryover , waarbij de serverproblemen blijkbaar zijn opgelost.

Je hoeft alleen maar hetzelfde IOI-account voor Hitman 3 te gebruiken als eerdere games in de trilogie en de instructies op die site te volgen.

Geschreven door Rik Henderson.