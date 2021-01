Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Hitman 3 is vanaf woensdag 20 januari beschikbaar op Xbox One, Xbox Series X / S, PS4, PS5, pc en Google Stadia. De enorm ambitieuze, verbluffend uitziende game zal echter vanaf dezelfde dag ook beschikbaar zijn op Nintendo Switch - allemaal dankzij Nintendos Cloud Streaming-technologie.

Het volgt andere "Cloud Version" -games - Resident Evil 7 Biohazard en Assassins Creed Odyssey, die alleen in Japan zijn uitgebracht, en de meer universeel beschikbare Control .

Dat betekent dat je een permanente internetverbinding en een Nintendo- account nodig hebt om het spel te spelen, dus het kan niet worden gespeeld tijdens het reizen. Maar het betekent ook dat u een vergelijkbare ervaring krijgt als de versie op andere platforms, ongeacht eventuele hardwarebeperkingen.

Hitman 3 markeert het einde van een uitstekende trilogie. Het sluit de verhaallijn van World of Assassination af die door talloze missies en hoofdstukken is gegaan sinds de reboot van Hitman in 2016 arriveerde.

Natuurlijk hebben Switch-bezitters de vorige twee games niet kunnen spelen, dus we moeten nog uitzoeken of er extra missies kunnen worden gekocht om in Hitman 3 te spelen. Het lijkt erop dat je dat zult doen, maar we wachten op de definitieve bevestiging.

Je krijgt de missies van Hitman 1 en 2 helaas niet gratis.

Geschreven door Rik Henderson.