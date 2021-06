Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Er zijn maar weinig gameseries zo beroemd of zo langlopend als Final Fantasy - de torenhoge RPG-games zijn over de hele wereld uiterst geliefd en de serie heeft meerdere van de beste role-playing games ooit geproduceerd.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat het daarom een groot probleem is wanneer de volgende Final Fantasy-game wordt aangekondigd, wat Sony maar al te goed wist toen het de game eind 2020 onthulde als onderdeel van een PS5-showcase. Wat moet je echter weten over de volgende grote inzending in de serie? Lees verder om erachter te komen.

Waar we niet direct nieuws over hebben, ondanks dat de trailer laat zien dat de game er mooi gepolijst uitziet en echte gameplay bevat, is wanneer Final Fantasy 16 uitkomt.

Na die vrij uitgebreide onthulling eind 2020, verwachten we echter vrij snel meer nieuws. Square Enix heeft bevestigd dat we later in 2021 meer details zullen horen, en we weten ook een behoorlijke hoeveelheid over wie de leiding heeft over het spel.

Het wordt geproduceerd door Naoki Yoshida en geregisseerd door Hiroshi Takai, die allebei een belangrijke stem hadden in de wedergeboorte en het hernieuwde succes van Final Fantasy 14, de online game die nu nog steeds bloeit. Hun succes lijkt hen de grootst mogelijke baan te hebben opgeleverd - het besturen van het schip op een nieuw hoofdspel.

Dus het team ziet er goed uit, en we zullen gewoon moeten wachten om meer te horen over een mogelijke releaseperiode. We hebben echter goede hoop: de game ziet er beter uit dan velen bij de eerste onthulling.

Op het platform is er iets meer duidelijkheid, omdat we weten dat de game, althans voor een periode, exclusief voor PlayStation zal zijn en naar de PS5 zal komen. Er is een kans dat het ook op de PS4 zou kunnen werken, hoewel we daar niet op zouden wedden.

We verwachten dat de game waarschijnlijk ook dicht bij de lancering naar de pc zal komen, maar de vraag of het op Xbox aankomt, is iets moeilijker te raden. Het volledig overslaan van Xbox zou echter een heel gewaagd spel zijn, dus we stellen ons voor dat het na een tijdje, hoogstwaarschijnlijk een jaar, op de next-gen consoles van Microsoft zal rocken.

Helaas, zoals steeds meer de standaard wordt voor grote releases, zouden we niet hopen op een poort naar de Nintendo Switch - de game ziet er grafisch intensief uit, dus er is weinig kans dat het zal werken op Nintendos meer vermogen-beperkte hardware .

Natuurlijk is de sleutel tot elk Final Fantasy-spel de selectie van personages en het verhaal waarin ze zijn gehuld. We kunnen een behoorlijke hoeveelheid afleiden over wat ons te wachten staat tijdens de zestiende game uit de trailer en welke informatie Square heeft tot nu toe uitgebracht.

De game speelt zich af in het land van Valisthea, verdeeld in zes rijken en gedomineerd door bergachtige Moederkristallen, de bron van magie in de wereld. Maar zoals je je kunt voorstellen, gaat niet alles goed - elke natie heeft een Dominant, een levend persoon die een dodelijke kracht bevat die een Eikon wordt genoemd. Sommige van deze mensen zijn als royaltys, terwijl anderen dichter bij wapens staan in de manier waarop ze worden behandeld.

De personages die we tot nu toe kennen, zijn onder meer Clive Rosfield, die in dit stadium veel lijkt op onze hoofdpersoon - hij heeft gezworen zijn jongere broer, Joshua, die een Dominant is, te beschermen. Jill Warrick is ondertussen een goede vriend van beiden. Dit trio is gedetailleerd, maar we weten niet veel meer dan het feit dat een vorm van tragedie zal leiden tot een zoektocht naar wraak onder leiding van Clive.

Van wat we kunnen zien van de gameplay die werd getoond in de aankondigingstrailer, ziet Final Fantasy 16 eruit alsof het evolutie, geen revolutie, zal brengen in de recente gameplay van de serie. Net als FF15 lijkt het erop dat we realtime gevechten zullen krijgen om dingen actief te houden, maar het systeem ziet er iets reactiever en sneller uit.

Het lijkt ook allemaal een iets meer volwassen toon te hebben - er is bloed te zien, mensen! Verder gaan we ervan uit dat we een bovenwereld krijgen om te verkennen zoals in eerdere inzendingen, en veel sidequests om te voltooien als we dat willen. We hopen dat dit allemaal een beetje interactiever zal zijn dan in FF15, met verkenning in die game een beetje hoogdravend door de afhankelijkheid van wegen — met deze keer een hogere fantasie-stijl, kijken we naar kijken ernaar uit om zelf wat meer door het platteland te rennen

Geschreven door Max Freeman-Mills.