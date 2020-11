Tomb Raider Reloaded is de volgende Lara Croft-game en komt in 2021 naar mobiel

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Square Enix heeft via een teaser-trailer onthuld dat de volgende game in de Tomb Raider-familie Tomb Raider Reloaded zal zijn. Maar verre van een grafisch intense en over het algemeen gespannen thriller met hoge resolutie zoals de laatste paar consoletitels , is dit een gratis te spelen game voor smartphones.

Helaas wordt in de teaser op YouTube geen gameplay getoond; het wordt echter beschreven als een actie-arcadespel, wat betekent dat het onwaarschijnlijk is dat het lijkt op de eindeloze hardloper Lara Croft: Relic Run of het turn-based puzzelspel Lara Croft Go, momenteel op Android en iOS.

In de trailer zie je een paar van de klassieke vijanden, waaronder gigantische spinnen, een wolf, een rotsmonster en - natuurlijk - een dinosaurus, met Lara Croft in haar traditionele blauwgroen hemdtopje en bruine korte broek die alleen aan het einde wordt getoond. .

Dat is ongeveer alle informatie die we nu hebben om verder te gaan. We krijgen geen enkele indicatie van hoe de gameplay eruit zal zien, maar het lijkt - op basis van het artwork in de video - iets meer cartoonachtig dan sommige van de serieuze consoletitels.

We hebben ook geen specifieke informatie over lanceringsdata, alleen dat het in 2021 op mobiel wordt gelanceerd en dat je gratis kunt downloaden en spelen. Dat betekent vrijwel zeker dat het in-app-advertenties en aankopen zal bevatten, wat misschien niet zo populair is, maar wordt verwacht van mobiele titels.

Geschreven door Cam Bunton.