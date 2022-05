Spotify maakt zijn metaverse zet opening Spotify Island in Roblox

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Terwijl veel bedrijven het woord "metaverse" in de mond nemen alleen maar om toppunten te scoren bij de buzzword bingo, laten Spotify en Roblox zien hoe het echt moet, met de aankondiging van de opening van Spotify Island.

Spotify Island is een plek waar "fans en artiesten ... kunnen rondhangen en een wonderland van geluiden, quests en exclusieve merch kunnen verkennen."

Roblox is een spel dat populair is bij kinderen, omdat je er spellen mee kunt maken die mensen vervolgens kunnen spelen. Het is in werkelijkheid een manifestatie van wat veel mensen denken dat de "metaverse" zal zijn, waar je volledige controle hebt over wat er gebeurt in de wereld die je creëert. Het heeft meer dan 40 miljoen dagelijks actieve gebruikers.

Spotify zegt dat het het eerste streamingbedrijf is dat aanwezig is op het platform, waardoor een nauwere interactie tussen artiesten en fans mogelijk wordt - en waardoor Spotify iets meer kan bieden dan alleen zijn muziekstreaming op zijn eigen platform.

Het is niet de eerste keer dat we concerten in games hebben - Fortnite heeft bijvoorbeeld al veel concerten gegeven - maar de mate van interactie die ontstaat door de gamification die Roblox mogelijk maakt, voegt een nieuwe dimensie toe.

Spotify Island is niet één bestemming - je kunt via portals naar andere bestemmingen reizen die open zullen gaan voor speciale evenementen, de eerste is K-Park, gewijd aan K-Pop, met artiesten Stray Kids en SUNMI erbij. De belofte is dat er in de toekomst nog meer gebieden en andere artiesten zullen volgen.

Natuurlijk zal er ook exclusieve virtuele merch zijn die mensen kunnen kopen - we nemen aan dat dit zal gebeuren met Robux, de in-game stroom van Roblox. Dit betekent dat er ook een financieel element is voor Spotify. Als je je merch kunt verkopen aan gamers zodat ze die elders in Roblox kunnen dragen, dan is er een nieuwe dimensie aan de faneconomie.

En dat is precies wat mensen bedoelen wanneer ze het hebben over de metaverse: hier komen twee verschillende platforms samen in de virtuele wereld om een nieuwe ervaring te creëren - en de kans is groot dat dit veel jongere gebruikers zal aantrekken.

Je kunt Spotify Island op Roblox hier vinden.

Geschreven door Chris Hall.