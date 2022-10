Sony Inzone gaming headsets krijgen tot 30 pond korting in Amazon uitverkoop

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Sony's Inzone gaming headset reeks is pas onlangs gelanceerd, maar er is al een deal te krijgen als onderdeel van Amazon's Prime Early Access Sale.

Op zowel de bedrade Sony Izone H3 als de draadloze Inzone H7 geldt een korting tot het einde van vandaag, 12 oktober 2022.

Je kunt tot 26 procent van de prijs afhalen als je ze bij Amazon koopt. Je hoeft alleen maar Prime-lid te zijn om de aanbiedingen te kunnen verzilveren.

Sony Inzone H7 draadloze gaming headset - bespaar € 30 Sony's mid-range Inzone gaming headset is geweldig voor PC en PlayStation 5. Hij heeft een extreem lage latentie en 360 spatial surround zodat het lijkt alsof de audio overal vandaan komt. Normaal £199, nu slechts £169. Aanbieding bekijken

Sony Inzone H3 gaming headset - bespaar 26% Het instapmodel Inzone-headset is bedraad, maar wordt geleverd met ondersteuning voor 360 spatial surround sound en compatibiliteit met PC en PS5. Normaal €89, nu slechts €64,99. Aanbieding bekijken

De Inzone-serie headsets van Sony werd deze zomer geïntroduceerd als onderdeel van de push van het Japanse bedrijf op de pc-gamingmarkt. Natuurlijk, aangezien het ook de PlayStation 5-console produceert, werken de headsets net zo goed met die machine en hebben ze zelfs een vergelijkbare esthetiek.

De levensduur van de batterij van de draadloze modellen is indrukwekkend: de H7 kan tot 40 uur meegaan tussen twee oplaadbeurten. En als je hem met een pc wilt gebruiken, is er speciale software waarmee je de ervaring naar je eigen smaak kunt aanpassen.

Sony heeft ook een aantal monitoren in zijn Inzone-reeks en plant ook toekomstige producten.

Geschreven door Rik Henderson.