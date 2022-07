Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Sony heeft plannen aangekondigd om een einde te maken aan de één-op-één PlayStation-klantenondersteuning via Twitter.

Vanaf 1 augustus zullen de individuele accounts van het bedrijf voor Europa, Australië en Nieuw-Zeeland en Noord- en Zuid-Amerika niet langer beschikbaar zijn om verzoeken van gamers om ondersteuning in ontvangst te nemen.

Momenteel staat de klantenservice 24 uur per dag klaar voor miljoenen gebruikers en dit al meer dan tien jaar. De handle die Noord- en Zuid-Amerika bedient, bijvoorbeeld, heeft momenteel 1,7 miljoen volgers en is al sinds 2010 in bedrijf.

In de toekomst zullen PlayStation-gebruikers worden doorverwezen naar de officiële website van het bedrijf en een van de ondersteuningskanalen op YouTube.

Zoals te zien is in de reacties op de tweet van het account over deze kwestie, hieronder ingesloten, waren de reacties op het nieuws behoorlijk gevarieerd.

Vanaf 1 augustus is 1-op-1 PlayStation Support via Twitter niet langer beschikbaar. Ga naar https://t.co/XrvlucY4jr om contact op te nemen met PlayStation Support. Ga naar https://t.co/RfTB4Wzxlp voor ondersteuningsartikelen en zelfhulpbronnen. Ga naar https://t.co/9dKMRCgkY2- voor ondersteuningsvideo's. Ask PlayStation (@AskPlayStation) July 18, 2022

Sommige gebruikers zijn er niet echt blij mee dat ze elders terecht kunnen, maar anderen geven aan dat de ondersteuning van Sony via het sociale-mediaplatform tekortschiet - met name wat PS Plus-kwesties betreft - en dat de uittreding weinig verandert. Er zijn ook veel mensen te zien die nog proberen er een laatste beetje één-op-één-ondersteuning uit te persen voor het einde van de maand.

Of deze zet een indicatie is van iets breders, valt natuurlijk nog te bezien.

Sony ondersteunt nog steeds alternatieve manieren om klanten te bereiken, maar het is nooit ideaal om te zien dat iets dat een toegewijde gemeenschap dient, wordt ingemaakt - vooral een gemeenschap waarop mensen nog steeds duidelijk vertrouwen om hun technische problemen met de consoles van het bedrijf op te lossen.

Hier is de hoop dat individuele ondersteuning nog steeds op een of andere manier zo toegankelijk kan zijn als Twitter heeft bewezen. En als dat niet het geval is, kun je altijd onze verborgen PS5 tips en trucs doornemen om je problemen op te lossen.

Geschreven door Conor Allison.