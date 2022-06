Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Sony heeft een speciaal merk voor game-uitrusting gelanceerd voor pc- en PlayStation 5-accessoires.

De Inzone-gaminglijn begint met headsets en premium monitoren voor zowel pc- als consolegamers.

In eerste instantie zijn er drie headsets in het assortiment. Het vlaggenschip is de Sony Inzone H9 - een draadloze ruisonderdrukkende headset met 360 Spatial Sound voor pc-gaming en ondersteuning voor 3D Audio op PS5.

Hij maakt gebruik van technologieën die ook te vinden zijn in de schitterende WH-1000XM5 hoofdtelefoon die ook onlangs is uitgebracht. Dat geldt ook voor de materialen die in de oorschelpen zijn gebruikt voor het comfort, zoals zacht synthetisch leer.

Daarnaast is er actieve ruisonderdrukking en een modus voor omgevingsgeluid die met een knop aan de voorkant kan worden omgeschakeld. Zo kun je extern geluid gemakkelijk horen wanneer dat nodig is.

De H9 heeft ook een Discord-gecertificeerde boommicrofoon die actief is als hij omlaag staat, maar gedempt wordt als hij omhoog wordt bewogen. En hij wordt geleverd met LED-verlichting en een batterijlevensduur tot 32 uur (met uitgeschakelde ruisonderdrukking). Snel opladen betekent dat u een uur kunt spelen voor slechts 10 minuten oplaadtijd.

De Inzone H7 is een draadloos model in een lagere prijsklasse, met een vergelijkbaar uiterlijk maar zonder LED-verlichting en nylon oorschelpen in plaats van synthetisch leer. Er is ook geen actieve ruisonderdrukking, maar de batterij gaat wel langer mee - tot 40 uur.

De Inzone H3, ten slotte, is een bedrade headset die op verschillende functies bezuinigt, maar de 360 Spatial Sound / 3D Audio-mogelijkheden behoudt.

Wat de monitoren betreft, is de Inzone M9 het vlaggenschip. Hij biedt een 4K-resolutie en HDR met een volledig array, lokaal dimmende achtergrondverlichting. Het heeft ook een 144Hz verversingssnelheid, maakt gebruik van een IPS paneel en heeft een 1ms GtG (Gray to Gray) responstijd.

Zijn stabiele tegenhanger, de Inzone M3, verlaagt de resolutie naar Full HD maar verhoogt de vernieuwingsfrequentie naar 240 Hz.

Beide monitoren hebben een vergelijkbaar ontwerp, met een lage statiefstandaard en aansluitmogelijkheden voor toetsenbord, muis en monitor. Interessant is dat u twee pc's (of een pc en spelconsole) op een van beide monitoren kunt aansluiten en dezelfde periferie kunt gebruiken via een automatische schakelmodus.

Er zijn twee HDMI 2.1-poorten beschikbaar op elke monitor. Ook zijn ze voorzien van PS5-compatibele functies, zoals Auto Genre Picture Mode om afhankelijk van de inhoud te kiezen tussen game- of entertainmentmodus, en Auto HDR Tone Mapping.

De Inzone M9-monitor is deze zomer verkrijgbaar voor £999 in het Verenigd Koninkrijk, € 1.099 in Centraal-Europa, terwijl de M3 in de winter volgt. De prijs voor dat model moet nog worden bevestigd.

De headsets zijn elk verkrijgbaar vanaf juli: de Sony Inzone H9 kost £269 / €300, de H7 £189 / €230 en de H3 £89 / €100.

Geschreven door Rik Henderson.