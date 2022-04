Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sony is van plan om zijn nieuwe PlayStation Plus-niveaus in juni in Noord- en Zuid-Amerika te lanceren, zo heeft het bedrijf vrijdag bekendgemaakt. Het bedrijf zal ze eerst in Azië uitrollen op 23 mei 2022, hoewel Japan een releasedatum van 1 juni heeft. Noord- en Zuid-Amerika zijn dan aan de beurt op 13 juni en Europa lanceert op 22 juni. Dat betekent dat de nieuwe PlayStation Plus-niveaus tegen juli overal beschikbaar zullen zijn.

Sony kondigde de nieuwe niveaus vorige maand voor het eerst aan. Het bevestigde toen een geheel nieuwe structuur voor zijn PlayStation Plus-abonnementsservice. De nieuwe service zal uit drie niveaus bestaan, in de vorm van Plus Essential, Extra en Premium. Elk niveau kost iets meer dan het vorige, maar biedt een uitgebreide reeks functies.

PlayStation Plus Essential ($9,99, €8,99 of £6,99 per maand): Komt overeen met de huidige service en biedt online multiplayer en een paar gratis games per maand.

Komt overeen met de huidige service en biedt online multiplayer en een paar gratis games per maand. PlayStation Plus Extra ($14,99, €13,99 of £10,99 per maand): Voegt een catalogus van ongeveer 400 PS4 en PS5 games toe om te spelen, downloadbaar voor offline toegang. In eerste instantie heeft Sony's Jim Ryan gezegd dat hij niet verwacht dat dit rooster first-party releases zal bevatten wanneer ze voor het eerst uitkomen, maar eerder een back-catalogus zal vertegenwoordigen.

Voegt een catalogus van ongeveer 400 PS4 en PS5 games toe om te spelen, downloadbaar voor offline toegang. In eerste instantie heeft Sony's Jim Ryan gezegd dat hij niet verwacht dat dit rooster first-party releases zal bevatten wanneer ze voor het eerst uitkomen, maar eerder een back-catalogus zal vertegenwoordigen. PlayStation Plus Premium ($17,99, €16,99 of £13,49 per maand): Voegt nog eens 340 games uit het PS3-, PS2-, PSP- en PlayStation-tijdperk toe. Sommige games zijn downloadbaar en andere zijn beschikbaar via gamestreaming.

De nieuwe niveaus betekenen ook het einde van PlayStation Now, dat een verzameling PS4-, PS3- en PS2-games biedt die je kunt installeren of streamen op een PS5, PS4 of pc.

Sony zei dat PlayStation Now zal worden samengevoegd in het hoogste niveau van PlayStation Plus om het aanbod van gamestreaming te behouden, en dat bestaande gebruikers van het ene type lidmaatschap naar het andere zullen overstappen.

