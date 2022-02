Sony plaagt AI-koppeling met Polyphony Digital voor GT7

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De release van Gran Turismo 7 is slechts een paar weken verwijderd en na een speciale State of Play-presentatie over de game begin februari, lijkt het erop dat Sony wat meer interessante informatie heeft om erover te verspreiden.

Het plaagt een samenwerking tussen de ontwikkelaar van de rijsimulator Polyphony Digital en Sony's eigen AI-divisie, hoewel precies wat de resultaten van die koppeling zijn, nog niet is onthuld.

Blijkbaar zouden we op woensdag 9 februari meer te weten moeten komen, maar we nemen aan dat het iets te maken kan hebben met de AI-stuurprogramma's waarmee je in GT7 te maken krijgt. Natuurlijk zijn er talloze andere manieren om AI in een game te implementeren en ervan te profiteren, dus dat is maar één mogelijkheid.

Gran Turismo 7 is natuurlijk al jaren reikhalzend uitgekeken, en brengt een enorme selectie auto's en tracks naar zowel de PlayStation 5 als de PS4 wanneer het op 4 maart 2022 wordt uitgebracht. De hoop is dat het zijn facturering kan waarmaken als een visuele envelop-pusher.

We zijn bijzonder verheugd om te zien hoe het profiteert van de uitstekende DualSense-controller van de PS5, die zo'n booster is voor onderdompeling wanneer de haptiek zorgvuldig wordt ingezet, en Polyphone heeft duidelijk gemaakt dat het de innovaties van de controller optimaal benut.

squirrel_widget_6095816

Geschreven door Max Freeman-Mills.