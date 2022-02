Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Bungie, de ontwikkelaar achter Destiny en de oorspronkelijke maker van Halo, heeft aangekondigd dat het door Sony Interactive Entertainment zal worden overgenomen in een deal ter waarde van $ 3,6 miljard.

Bungie zei dat het "onafhankelijk onze games zal blijven publiceren en creatief zal blijven ontwikkelen", aldus CEO Pete Parsons in een blogpost . "We hebben een partner gevonden die ons onvoorwaardelijk steunt in alles wat we zijn en die onze visie wil versnellen om generatie-overspannend entertainment te creëren, en dat allemaal met behoud van de creatieve onafhankelijkheid die in Bungie's hart klopt", voegde Parsons eraan toe.

Bungie heeft zijn fans zelfs beloofd dat het een multiplatform-studio en -uitgever zal blijven, onafhankelijk naast PlayStation Studios.

Bungie heeft een grenzeloos potentieel om vrienden over de hele wereld te verenigen.



We hebben in PlayStation een partner gevonden die onze droom deelt en die zich inzet om onze creatieve visie op het bouwen van generatie-overspannend entertainment te versnellen.



Onze reis begint vandaag. https://t.co/PLuVn48zdy pic.twitter.com/kAhRbAg3vD — Bungie (@Bungie) 31 januari 2022

Sony's overname van Bungie komt dagen nadat Microsoft zijn plannen aankondigde om Activision Blizzard over te nemen in een deal ter waarde van 68,7 miljard dollar. Microsoft was aanvankelijk alarmerend vaag over de vraag of Call of Duty en andere franchises exclusief voor Xbox zouden worden. Pas na veel terugslag en mogelijke problemen met regelgevers beloofde het later bestaande deals met Sony te honoreren . Bungie pakt het anders aan en geeft volmondig toe dat toekomstige games geen exclusieve PlayStation-games zullen worden. "Nee. We willen dat de werelden die we creëren zich uitbreiden naar overal waar mensen games spelen", zei Bungie op een pagina met veelgestelde vragen .

"We zullen in eigen beheer blijven, creatief onafhankelijk, en we zullen doorgaan met het aansturen van één, verenigde Bungie-gemeenschap", voegde Bungie eraan toe.

In die FAQ beschrijft Bungie ook hoe de overname een van zijn meer populaire games, Destiny 2 , zal beïnvloeden. Het beantwoordde vragen over de vraag of crossplay ongewijzigd blijft, of de Destiny 2-ervaring op niet-PlayStation-platforms wordt beïnvloed, en meer. Dus zorg ervoor dat je die pagina bekijkt voor alle details. Maar het klinkt alsof fans van de mythische sci-fi-wereld zich geen zorgen hoeven te maken

