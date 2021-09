Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Marvel heeft een aantal langverwachte grote nieuwe games in de pijplijn, en ze werden vandaag onthuld tijdens Sonys Showcase 2021-evenement . Spider-Man 2 is eindelijk aangekondigd en bevat Peter Parker en Miles Morales die samenwerken tegen een schijnbaar vileine Venom.

Een releasedatum is vaag genoeg vastgesteld op 2023, maar je kunt de eerste aankondigingstrailer hier hieronder bekijken.

Vorig jaar noemden we het in Pocket-lints recensie van Spider-Man Miles Morales "de eerste echt geweldige game voor PS5", met "verbluffende beelden" en een "geweldig verhaal". We kunnen ons alleen maar voorstellen dat het volgende deel in de franchise het gepolijste succes van zijn voorgangers waarmaakt.

Wat misschien nog groter nieuws is, is de verrassende aankondiging van een nieuwe Wolverine-serie, wat de eerste keer zal zijn dat de X-Men-mutant te zien zal zijn in een reguliere videogame sinds X-Men Origins: Wolverine in 2009 voor de Playstation 2 en 3.

De nieuwe Wolverine-trailer is nog lichter op details dan de anderhalve minuut lange Spider-Man 2-aankondiging, dus voor nu is je beste gok over hoe de next-gen-game kan spelen, een goede gok.

Bekijk die trailer hieronder.