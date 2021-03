Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het is momenteel moeilijk om een PlayStation 5 te vinden, en binnenkort zal het net zo moeilijk zijn om games voor oudere PlayStation-hardware te krijgen.

Het bedrijf heeft aangekondigd dat het zijn PlayStation Store voor de PlayStation 3, PlayStation Vita en PlayStation Portable sluit.

Hoewel u reeds gekochte games, videos en media nog steeds opnieuw kunt downloaden, voorkomt deze beslissing dat u nieuwe games, in-game aankopen, downloadbare content of videos voor beide systemen koopt. Je kunt ook geen tegoedbonnen voor PSN-portemonnee inwisselen.

U kunt uw eigen inhoud downloaden naar uw PS3-, PS Vita- of PSP-apparaat door naar de downloadlijst op het betreffende apparaat te gaan.

Gratis games met PlayStation Plus kunnen nog steeds worden gedownload, maar je kunt wel PlayStation Plus-vouchers inwisselen.

Sony zei dat de PSN-winkels voor de PSP en PS3 op 2 juli 2021 zullen sluiten, terwijl de PS Vita-winkel op 27 augustus zal sluiten, volgens de PlayStation-ondersteuningssite van het bedrijf, die aangeeft tot welke functies je nog steeds toegang hebt en welke functies je zult krijgen. verliezen vanaf deze zomer.

Sony bracht de PSP voor het eerst uit in 2004, de PS3 in 2006 en de PS Vita in 2011. Nu, in 2021, zijn alle nieuwe aankopen voor die apparaten voorbij.

Geschreven door Maggie Tillman.