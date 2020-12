Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sony heeft Cyberpunk 2077 uit de PlayStation Store verwijderd en biedt volledige restitutie aan iedereen die de game in de winkel heeft gekocht. Is er ooit een meer tumultueuze game-lancering in de geschiedenis geweest?

Op 17 december 2020 twitterde Sonys Ask PlayStation Twitter-account : "SIE streeft naar een hoge klanttevredenheid en we zullen beginnen met het aanbieden van een volledige terugbetaling voor alle gamers die Cyberpunk 2077 hebben gekocht via de PlayStation Store en een terugbetaling willen." Om je terugbetaling te krijgen, zei Sony deze site te bezoeken , in te loggen op je PlayStation-account en een verzoek in te dienen. Er stond ook dat "sommige gebruikers problemen ondervinden" bij het openen van het teruggaveformulier.

SIE streeft naar een hoge klanttevredenheid en we zullen beginnen met het aanbieden van een volledige terugbetaling aan alle gamers die Cyberpunk 2077 via de PlayStation Store hebben gekocht en een terugbetaling willen. Ga naar de volgende link om de terugbetaling te starten: https://t.co/DEZlC0LmUG . - Vraag het PlayStation (@AskPlayStation) 18 december 2020

Cyberpunk 2077 uitgebracht op 10 december. In de week sinds de lancering hebben verschillende spelers herhaaldelijk geklaagd over bugs die ze hebben ervaren, waaronder crashes en glitches.

Uit onze persoonlijke ervaring met het spelen van de titel op PS4 Pro, PS5, Xbox Series X en pc is de game echter niet al te gebrekkig geweest - en ziet er in feite goed uit en speelt hij goed. Het zijn de basisversies van PS4 en Xbox One X die de meeste problemen lijken te veroorzaken, en daarom heeft zelfs de ontwikkelaar van de game, CD Projekt Red, ook gezegd dat sommige spelers om restitutie zouden moeten vragen.

CD Projekt Red vertelde PS4- of Xbox One-spelers specifiek dat ze een terugbetaling konden aanvragen, maar vanwege het terugbetalingsbeleid van Sony konden degenen die digitale versies van de game in de PlayStation Store kochten niet. Nu echter, met het laatste besluit van Sony, is die beperking opgeheven.

CD Projekt Red heeft de zet van Sony erkend door het volgende te tweeten:

Noch CD Projekt Red, noch Sony heeft aangekondigd wanneer Cyberpunk 2077 zal terugkeren naar de PlayStation Store, alleen dat de studio "hard werkt" om het "zo snel mogelijk" terug te brengen.

Houd er rekening mee dat gamers nog steeds fysieke versies van de game kunnen kopen.

Microsoft moet ook nog bevestigen of het de game uit de winkel zal halen of volledige restitutie zal bieden.

CD Projekt Red heeft beloofd patches voor het spel uit te brengen, inclusief een update “komt binnen de komende zeven dagen”. Meer verbeteringsupdates worden verwacht in januari en februari 2021 om de meest “prominente problemen” op te lossen, aldus de studio.

Geschreven door Maggie Tillman. Bewerken door Mike Lowe.