Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Het looter shooter-genre is niet bepaald het meest gastvrije als je de populairste games als maatstaf neemt. Titels als Escape from Tarkov hebben het genre een zekere hardcore sensibiliteit gegeven.

Nu giganten als Call of Duty en Battlefield zich met wisselend succes aan plunder- of extractiemechanismen wagen, hoopt Sega dat Creative Assembly's Hyenas een van de eerste games kan zijn die daarmee doorbreekt in de mainstream. We gingen zitten om een behind-closed-doors preview te zien op Gamescom 2022, en praatten erover met Alex Hunnisett, een product director van het project.

Een nieuw type spel

Hyenas speelt zich af in een leuke en satirische visie op de toekomst, een sciencefiction-dystopie waar corporaties de boel hebben overgenomen - je kent het wel.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Waar het zich een beetje uniek maakt is in de smaak van deze dystopie, die zwaar retro-geïnfundeerd is. Nostalgische gadgets en verzamelobjecten zijn zeer gewilde koopwaar geworden, onderworpen aan zorgvuldige controle en dus piraterij.

Je speelt als een bende huurlingen die er met hun ruimen vol met dit nostalgische goudstof vandoor willen gaan, en met de steun van Sega zijn er genoeg leuke verwijzingen te vinden in deze beloningen.

Van Sega Genesis-consoles tot Sonic-pluchen, dit is de eerste aanwijzing dat Hyenas zichzelf niet al te serieus neemt, een eigenschap die een welkome tegenstelling vormt met Tarkov.

Een wedstrijd in Hyenas bestaat uit vijf teams van drie vechters, die elk kiezen uit een reeks helden met unieke vaardigheden en wapens, en die allemaal op zoek zijn naar dezelfde kluis of kluizen, met daarin de zo belangrijke buit.

Prime Early Access Sale: Alles wat je moet weten over Prime Day 2 in de VS Door Chris Hall · 26 september 2022 · Amazon Prime Day is terug, met de Prime Early Access Sale - met naar verwachting deals voor een hele reeks producten.

Als je buit maakt, verdien je een in-game valuta genaamd Clout, en als deze eenmaal vol is (in kleine stukjes of door een grote score in een kluis), kun je proberen de map te verlaten.

Uitstappen

Deze extractie vereist het afweren van aanvallers om een gebied vrij te houden en kan enorm chaotisch worden als meerdere teams tegelijkertijd willen ontsnappen.

Tijdens dit alles zwerven er AI-bewakers door het level, die op laag niveau gevaar kunnen opleveren om je heimelijke aanpak te verstoren of een beetje kanonnenvoer om je te helpen je doel op te warmen.

Het is een mooie samensmelting van systemen uit Hunt: Showdown en Tarkov, maar de beelden die we zagen maakten duidelijk dat het veel vloeiender en sneller is dan die twee games, die veel tactischer zijn in hun tempo.

Hunnisett heeft het over de drie "E's" die de ontwikkeling van Hyenas hebben beïnvloed: "engage, exploit and evade". Zoals hij zegt, betekent dit dat je eerst in gevechtssituaties terechtkomt, om vervolgens optimaal gebruik te maken van de verschillende hulpmiddelen die je daarbij ter beschikking staan, en ten slotte uit te stappen wanneer dat slim is.

"Er zijn veel omgevingsdingen om te navigeren - het is niet alleen een kaart, we hebben NPC's om de buit te bewaken en het schip te rangschikken. We hebben vallen, alarmen en meer, die kunnen afgaan en schade toebrengen, en ervoor zorgen dat mensen op onderzoek komen, en we hebben ook wat ik denk dat waarschijnlijk het leukste deel van ons spel is, namelijk zero-g."

Dat klopt - Hyenas is niet alleen een funky shooter, het heeft ook zwevende stukjes. In bepaalde delen van de map is de zero-g continu, terwijl je het in andere gebieden met schakelaars kunt aan- en uitzetten, wat zorgt voor potentieel gekke momenten midden in vuurgevechten.

Het is het soort speltwist dat echt past bij een hero-shooter als deze, en kan zorgen voor een aantal intrigerende tactische flexibiliteiten, waarbij sommige helden zich er makkelijker doorheen kunnen bewegen dan anderen, afhankelijk van hun uitrusting.

Met wedstrijden die ongeveer 20 minuten duren als je de hele tijd meedoet, en respawnmechanismen waarmee overlevende teamleden je terug in de strijd kunnen brengen, op voorwaarde dat je hele team niet wordt weggevaagd, klinkt het als een leuke mix van casual speelstijlen met die looter-shooter-spanning, waarbij je riskeert wat je hebt verzameld naarmate de wedstrijd vordert.

Hunnisett benadrukte graag dat Creative Assembly het idee wil valideren dat ontsnappen zonder alle andere spelers in je server weg te vagen, vaak ook eerlijk genoeg is, waardoor het verlangen om te ontsnappen met wat je hebt iets is dat je moet uitleven in plaats van schuwen.

Strakke cast

Voorlopig lijkt Hyenas geen groot project - Hunnisett bevestigt dat er op dit moment aan één map wordt gewerkt en zes specialisten om uit te kiezen. Dat is een goede zaak, in onze boeken - over-scoping is een veel groter risico dan het tegenovergestelde voor een multiplayer shooter.

Hij wilde niet zeggen of het spel ook gratis te spelen zal zijn, dus het wordt erg interessant om te zien hoe Sega het spel positioneert. Maar dat duurt nog wel even, want bij gesloten alfatests wordt meer gekeken of spelers er echt consequent plezier aan beleven dan hoe ze daarvoor moeten betalen.

Hoe de verhalen van die specialisten worden verteld is een andere vraag, een die dichter bij de lancering van het spel zal worden afgerond, maar de beelden die we hebben gezien schetsten een beeld van een indrukwekkend levendige wereld, dus we hopen dat Hyenas zich kan onderscheiden van de massa.

Geschreven door Max Freeman-Mills.