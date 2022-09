Football Manager 2023 komt naar Apple Arcade en PS5

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De releasedatum van Football Manager 2023 is bekendgemaakt op 8 november 2022 en de game komt voor het eerst vanaf dag één uit op PlayStation 5.

De game zal ook zonder extra kosten beschikbaar zijn voor Apple Arcade-abonnees op iPhone, iPad, Mac en Apple TV, waarbij de touch-editie na een jaar afwezigheid terugkeert als FM23 Touch.

De PS5 krijgt de FM23 Console-editie, net als de Xbox Series X/S en Xbox One. En net als bij de versies van voorgaande jaren zal de game vanaf de lancering beschikbaar zijn op Xbox Game Pass Ultimate.

De volledige Football Manager 2023-editie zal opnieuw beschikbaar zijn op pc/Mac, terwijl een uitgeklede FM23 Mobile beschikbaar zal zijn voor iOS en Android.

"FM23 markeert weer een belangrijke stap voorwaarts voor de Football Manager-serie nu we debuteren op twee nieuwe platforms," aldus Sports Interactive's studiodirecteur, Miles Jacobson.

"Fans roepen al een aantal jaar dat we een PlayStation-titel gaan maken, dus ik ben blij dat die spelers nu de kans krijgen om te ervaren wat het dichtst in de buurt komt van een echte voetbalmanager.

"Onze beslissing om in 2021 geen Touch-game op iOS of Android uit te brengen was moeilijk te nemen en teleurstellend voor sommige van onze fans. Deze spannende samenwerking met Apple Arcade stelt ons in staat om een populaire titel opnieuw te introduceren op een manier die zinvol is voor ons als studio en voor de bredere FM-gemeenschap."

Meer details over de games, waaronder nieuwe features, worden in oktober bekendgemaakt.

