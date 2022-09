Sega Mega Drive Mini 2 Europese voorbestellingen nu open

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Europese gamers kunnen nu de Sega Mega Drive Mini 2 pre-orderen - de nieuwste klassieke console die teruggrijpt naar de gloriedagen van het gamen.

De tweede minimachine is verkrijgbaar vanaf 27 oktober 2022 en zal 60 games bieden, waaronder een selectie Sega Mega CD-titels die niet op de eerste Mega Drive Mini stonden.

Zoals de naam al doet vermoeden, is het ontwerp gebaseerd op de tweede generatie Mega Drive (AKA Genesis in de VS) die in 1993 werd geïntroduceerd. De spellen zijn ook samengesteld door het team dat verantwoordelijk is voor Sega's klassieke bibliotheek en er zijn ook titels van derden inbegrepen, zoals Earthworm Jim 2, Desert Strike en ClayFighter (hoewel we niet helemaal zeker zijn waarom die er is).

De verkoopprijs in Europa is £109,99 / €109,99 hoewel je de console misschien iets goedkoper kunt vinden voor verzending.

In tegenstelling tot de eerste Mini krijg je dit keer maar één gamepad, al is die wel geüpgraded naar de "Fighting Pad 6B" met zes knoppen. Als je het vorige model hebt, werken die pads nog steeds met de Mini 2.

Het lijkt misschien duur om tegenwoordig meer dan £100 te betalen voor een retro console, vooral omdat veel van de games elders verkrijgbaar zijn (zoals op de Switch), maar bedenk dat je de eerste editie van de Sega Mega Drive Mini nu niet voor minder dan £250 kunt kopen en je kunt zien dat er genoeg gegadigden zullen zijn voor de beperkte voorraad.

Geschreven door Rik Henderson.