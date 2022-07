Er is een nieuw Sonic mobiel spel in de maak

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Het ziet ernaar uit dat er nog een Sonic-spel in de maak is, hoewel Sega niet van plan was om dit spel al in het publieke domein te brengen.

Een vacature van de Britse studio Hardlight is geplaatst op de jobs board van de industrie site GamesIndustry.biz, en is nog niet verwijderd, wat suggereert dat het geen vergissing was.

De studio is op zoek naar een Lead Artist voor een "New Sonic Game", iemand die de art direction van het team kan leiden voor een "nieuw, spannend en ambitieus verhalend platformspel".

Later in de advertentie wordt bevestigd dat het spel naar mobiel komt, maar dat Hardlight wil streven naar console-kwaliteit en -getrouwheid, een niet verrassend streven.

Deze samenwerking is echter geen grote verrassing - Hardlight heeft al meerdere keren aan mobiele Sonic-spellen gewerkt, waaronder de Sonic Dash-spellen en Sonic Racing, dus het bedrijf kent de game heel goed.

Dit spel klinkt alsof het een klassieke platformgame wordt, hoewel het waarschijnlijk nog in een heel vroeg stadium verkeert, dus doe geen voorspellingen over hoe het eruit zal zien als we er uiteindelijk een onthulling voor krijgen.

In de tussentijd kunnen we uitkijken naar Sonic Frontiers, de volgende mainline Sonic-game die later dit jaar uitkomt.

Top Nintendo Switch-games 2022: beste Switch-titels die elke gamer moet bezitten Door Max Freeman-Mills · 9 juni 2022 Onze gids voor de beste Switch-games - inclusief exclusives, indies, single- en multiplayer-titels.

Geschreven door Max Freeman-Mills.