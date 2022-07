Sega Genesis Mini 2 komt in oktober in de VS op de markt

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Sega heeft aangekondigd dat haar Genesis Mini 2 retro spelconsole op 27 oktober in Noord-Amerika zal worden gelanceerd, in lijn met de reeds aangekondigde releasedatum voor Japan.

Het nieuws betekent dat we alleen nog wachten op informatie over de Europese release, die waarschijnlijk zal komen onder de naam Mega Drive Mini 2, in lijn met Sega's oorspronkelijke naamgeving conventies.

SEGA Genesis Mini 2 komt op 27 oktober naar Noord-Amerika!



SEGA Genesis Mini 2 heeft nog meer power!

Meer dan 50 klassieke games, nog niet eerder uitgebracht op de Genesis Mini!

EN bevat SEGA CD titels!#SEGA #GenesisMini2 pic.twitter.com/IRZubeEy9i- SEGA (@SEGA) July 13, 2022

De nieuwe versie van de console is gebaseerd op het tweede model dat Sega uitbracht, en is compacter, terwijl het enkele upgrades brengt voor retro gamers. Zo zijn er voor het eerst Sega CD-games bij, evenals een uitgebreide bibliotheek van in totaal meer dan 50 games.

De Amazon-pagina voor de nieuwe console is nu live, dus je kunt een pre-order plaatsen als je weet dat je graag een andere retro-miniconsole voor je collectie wilt hebben.

De volledige lijst van games voor de console is nog niet bekend, maar er is al wel een deel onthuld, dat je hieronder kunt bekijken:

Sonic CD

Shining Force

Silpheed

Mansion of Hidden Souls

Nacht Striker

De ninja strijders

Na Brander 2

Outrun

OutRunners

Virtua Racing

Super Hangen

Sonic 3D Blast

Schijnend in de duisternis

Vectorman 2

Het slijm

Bonanza Bros

Buitenaardse soldaat

Regenboog Eilanden Extra

Splatterhouse 2

Rollende donder 2

Lichtkracht

Fantasie zone

Ster Mobiel

Geschreven door Max Freeman-Mills. Bewerken door Rik Henderson.