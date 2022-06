Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Sega volgt haar succesvolle Mega Drive Mini / Genesis Mini console op met een letterlijk vervolg. Het heeft een Mega Drive Mini 2 aangekondigd met een geheel nieuwe reeks spellen.

Hoewel sommigen een Dreamcast Mini verwachtten, heeft de Japanse spelgigant ervoor gekozen om een nieuwe machine te maken die enkele Mega Drive spellen bevat die ontbraken op de eerste retro-uitgave, plus verschillende Mega CD spellen waar fans om hadden gevraagd.

Hier is alles wat we weten over de Sega Mega Drive / Genesis Mini 2 tot nu toe.

Aangekondigd in Japan tijdens een online presentatie in juni 2022, is de Mega Drive Mini 2 een vervolg op Sega's eerste uitstapje in het "mini" retro console veld.

Het ontwerp is een kopie van de tweede generatie Mega Drive / Genesis-console die in 1993 werd geïntroduceerd (terwijl de eerste Mega Drive Mini een miniatuurversie van de eerste generatie console was). De afmetingen zijn 120,8 x 32,2 x 116,5 mm.

Net als zijn voorganger heeft het nieuwe model een HDMI-poort (720p en lineaire PCM audio) en USB voor voeding, maar terwijl de eerste versie werd geleverd met twee bedrade controllers, zal de Mega Drive Mini 2 een enkele "Fighting Pad 6B" met zes knoppen bevatten. Als je de originele Mega Drive Mini bezit, zullen de vorige controllers ook werken op de tweede generatie machine.

De minisysteem zal 50 eerste- en derde-partij Mega Drive en Mega CD spellen bevatten, waarover je hieronder meer kunt lezen.

Alle spellen worden intern geïnstalleerd en uitgevoerd (je kunt niet legaal je eigen ROM's toevoegen). Verzamelaars kunnen echter wel een "Megadora Tower Mini 2"-decoratieset toevoegen, die het uiterlijk van de Mega Drive Mini 2 en de tweede generatie Mega CD nabootst. Je krijgt zelfs een dummy Virtua Racing cartridge en Sonic CD om de esthetiek af te maken.

De Sega Mega Drive Mini 2 zal eerst in Japan uitkomen, maar er zijn geruchten dat er plannen zijn om hem daarna ook wereldwijd beschikbaar te maken (waarschijnlijk als de Genesis Mini 2 in Noord-Amerika).

Hij zal verkrijgbaar zijn vanaf 27 oktober 2022.

Alleen Japanse prijs details zijn tot nu toe vrijgegeven.

Hij kost 10.978 yen inclusief BTW, wat neerkomt op ongeveer £67 / $84 tegen de huidige wisselkoers.

De Mega Drive Mini 2 zal verkrijgbaar zijn bij de Sega Store in Japan. We zijn nog niet op de hoogte van bestel details voor de UK, US of andere regio's.

Een extra Fighting Pad 6B controller kost 2.750 yen (£16).

Er zullen in totaal 50 Mega Drive / Genesis en Mega CD spellen op de nieuwe console komen. Hier zijn de tot nu toe aangekondigde titels (voor de Japanse editie):

Bonanza Bros

Fantasie Zone

Magische Taruruto

Schijnend in de duisternis

Thunder Force IV

Virtua Racing

Herenhuis van de Verborgen Zielen

Popful Mail

Shining Force CD

Silpheed

Sonic CD

Merk op dat Fantasy Zone een geheel nieuwe, nog niet eerder uitgebrachte port voor de Mega Drive is.

Jammer genoeg, hoewel er veel speculatie was voor de aankondiging van Sega's laatste mini console, ziet het er niet naar uit dat er snel (of nooit) een Dreamcast Mini of Saturn Mini zal komen.

De producer van Sega's klassieke hardware, Yosuke Okunari, vertelde Famitsu dat hoewel de mogelijkheid voor een van beide werd onderzocht, het produceren van onderdelen "duur" bleek te zijn.

"De ontwikkeling van nieuwe boards is gestagneerd door het Coronavirus en het zou natuurlijk een vrij duur product zijn in termen van kosten," zei hij.

