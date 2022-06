Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Sonic's volgende grote avontuur komt eraan, met een volledig 3D-titel aangekondigd in de vorm van Sonic Frontiers, die een uitgestrekte en prachtige open wereld belooft om te verkennen.

Sonic Frontiers lijkt een nieuwe weg in de serie in te slaan en zou wel eens interessante gameplaywendingen kunnen bieden. Lees verder voor alle belangrijke details over de game.

Sega kondigde Sonic Frontiers eind 2021 aan met een onthullingstrailer die je hieronder kunt bekijken.

Het toont wat eruit ziet als een nieuwe wereld voor Sonic om te verkennen in een iets ander tempo dan zijn vorige games, en dat werd aanzienlijk uitgewerkt door gameplay onthullingen exclusief voor IGN in juni 2022. In de eerste, hieronder, kun je Sonic de wereld zien doorkruisen.

In een latere showcase is ook het gevechtssysteem van het spel te zien, en hoe Sonic de vijanden kan verslaan die over de wereld verspreid zijn als hij ze tegenkomt.

We weten niet precies wanneer Sonic Frontiers uitkomt, maar Sega heeft er Holiday 2022 op geplakt, dus het zou rond het einde van dit jaar beschikbaar moeten zijn.

Sinds de onthulling van de gameplay beelden die je hierboven kunt vinden is dit eigenlijk met enige verbazing begroet door fans die hopen dat het spel meer gepolijst is dan het er nu uitziet, maar voor nu is dit de enige officiële informatie die we hebben over de release.

Het verhaal van Sonic Frontiers is nog een beetje mysterieus, maar uit de trailers en gameplay kunnen we opmaken dat Sonic een nieuwe wereld zal gaan verkennen - al laat het zich raden hoe hij daar terecht is gekomen.

We weten dat het land waar hij doorheen trekt de Starfall Islands heet dankzij de officiële website van het spel, en het lijkt erop dat ze de ruïnes van een oudere beschaving bevatten.

Gezien de rustige soundtrack en de enorme open gebieden lijkt het spel geïnspireerd door The Legend of Zelda: Breath of the Wild, hoewel het nog maar de vraag is of de toon van dat spel past bij de hoge snelheid van Sonic.

Wat we niet weten, is waarom die beschaving kilometers grindrails en snelheidsverhogers heeft achtergelaten, laat staan de gouden ringen waar Sonic zo beroemd om is. Misschien komen we daar in volgende trailers en showcases meer over te weten, net als over de vreemde metalen tegenstanders waar Sonic het tegen opneemt.

Hoe dan ook, het belangrijkste is dat dit weer een 3D Sonic-spel is, een formaat dat enkele ups en veel downs heeft gekend voor Sega's mascotte, en met een open wereld erbij vertegenwoordigt het spel eigenlijk een beetje een gok gezien het succes van 2D throwbacks als Sonic Mania.

