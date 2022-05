Krijgen we binnenkort een Sega Dreamcast Mini console?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sega zou op het punt kunnen staan om nog een vernieuwde klassieke spelconsole aan te kondigen in haar Mini reeks. En deze keer zou het de veelgeroemde, veelgevraagde Sega Dreamcast Mini kunnen zijn.

Er wordt al een paar jaar gespeculeerd over een Dreamcast Mini, maar we hebben in die tijd nog geen woord gehoord van Sega zelf.

Maar de laatste dagen heeft het officiële Sega Japan Twitter account een "nieuw project" geplaagd dat aangekondigd zal worden op 3 juni 2022.

Er zal een live presentatie worden gestreamd op het Japanse YouTube-kanaal van Sega om 20.00 uur lokale tijd (12.00 uur BST).

Wat erop wijst dat het een retroproject is, is dat Yosuke Okunari zijn opwachting zal maken. Hij is de creatieve producer achter Sega's retro gaming strategie, inclusief de games curatie kant van de Mega Drive Mini.

Hij zal verschijnen samen met Sega directeur Hiroyuki Miyazaki, die oorspronkelijk ook de Mega Drive Mini aankondigde.

Okunari heeft eerder zelfs laten doorschemeren dat de volgende Mini console een Dreamcast zou kunnen zijn: "Als we de volgende doen, heb ik het gevoel dat de project scope veel groter zal zijn als we naar de wereld kijken. Ik denk... dat we misschien voor een concept gaan dat dicht bij de Mega Drive Mini ligt. Als ik namen moet noemen, zou het een SG-1000 Mini of een Dreamcast Mini kunnen zijn," zei hij in 2020.

De producent legde zelfs uit waarom het zo lang heeft geduurd: "We zullen het niet volgend jaar rond deze tijd kunnen uitbrengen of twee jaar na de Mega Drive Mini. Zo snel kunnen we het niet maken."

We brengen je meer als en wanneer we aanvullende informatie horen.

