Ruik als een game-icoon met Segas nieuwe colognes

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Als je je ooit hebt afgevraagd hoe Sonic ruikt - of tenminste waar de blauwe egel op spettert voordat hij op date gaat, dan is dit je kans om een goed antwoord te krijgen.

Sega heeft zojuist drie nieuwe colognes gelanceerd, elk met een thema rond een van de meest iconische franchises, zodat gamers echt kunnen leunen op hun toewijding en ruiken naar hun favoriete serie.

Het ruikt alsof er iets nieuws is geland!



Introductie van de Yakuza, Shenmue en Sonic the Hedgehog unisex Keulen van @numskulldesigns !



Met drie geweldige geuren, welke is jouw favoriet?



https://t.co/aGsHocGJ5e | https://t.co/A1kRpyLrcf pic.twitter.com/2yrzFOxADm — SEGA Shop Europa (@SegaShopEurope) 18 november 2021

Van Sonic krijg je dan "Blue Blur" , een mix van citrusgeuren, waaronder citroen, grapefruit-limoen en meer - duidelijk bedoeld om de frisheid en snelheid van een Green Hill Zone-podium op te roepen.

Top Nintendo Switch-games 2021: beste Switch-games die elke gamer moet hebben Door Rik Henderson · 19 November 2021

De langlopende Yakuza-serie is "Bourbon and Smoke" , met tonen van eikenhout, cederhout en rokerige bourbon, zoals de naam al doet vermoeden, die doet denken aan deals in achterkamertjes in plaats van enorme beat-em-up vechtpartijen.

Ten slotte krijgt fan-favoriet Shenmue "Tobacco and Gold" met een infusie van kardemom, bergamot en wat voor gouden tabak dan ook.

Elk is nu direct beschikbaar voor pre-order van Sega, voor £ 29,99 voorafgaand aan de lancering in december, dus als een van deze klinkt alsof ze de moeite waard zijn om een gok te wagen, bestel dan nu.