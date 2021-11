Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sega en Feral Interactive zullen in december de geliefde console- en pc-klassieker Alien: Isolation op mobiel uitbrengen.

De survival-horrortitel werd tijdens de Pocket-lint Awards 2014 uitgeroepen tot Game of the Year en houdt het vandaag nog steeds goed.

Nu bereikt het iOS en Android, inclusief alle downloadbare inhoud, zoals de Last Survivor en Crew Expendable-uitbreidingspakketten.

Feral Interactive heeft de mobiele poort afgehandeld en heeft de afgelopen tijd op zeer capabele wijze andere grote gamefranchises naar iOS en Android gebracht. De Company of Heroes en XCOM 2-conversies zijn bijzondere hoogtepunten.

Alien: Isolation belast je met het overnemen van Amanda Ripley, de dochter van Ellen, die moet uitvinden wat er is gebeurd met de bewoners van ruimtestation Sevastopol. En we hoeven geen spoilerwaarschuwing af te geven om u te vertellen dat het om een gelijknamige alien gaat.

Er komt echter nog zoveel bij kijken, en we moeten zeggen dat het een van de meest spannende games is die we de afgelopen tien jaar hebben gespeeld. We mochten zelfs een demo spelen op een Oculus Rift waardoor we naar adem moesten happen - nee, echt waar.

De iOS-versie is nu beschikbaar omhier te pre-orderen. Binnenkort kunt u ook uw interesse voor de Android-versie registreren.

Het wordt uitgebracht op 16 december 2021 en kost $ 14,99 / € 14,99 / £ 12,99.