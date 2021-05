Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Geloof je het? Sonic the Hedgehog, ieders favoriete (en enige) blauwe egel wordt 30 jaar. De grote 3-0 staat voor de deur.

Om dit te vieren, organiseert Sega een 30-jarig jubileum livestream-evenement. Dus wanneer en hoe kun je ernaar kijken en, misschien nog belangrijker, wat kun je in de nabije toekomst als resultaat verwachten van Sonic?

De livestream vindt plaats op 27 mei. Hier zijn lokale tijden voor een internationaal publiek:

09:00 PT (Westkust, VS)

12:00 ET (oostkust VS)

17:00 BST (Verenigd Koninkrijk)

18:00 CEST (West-Europa)

01:00 JST (Japan - op 28 mei)

Een simpele Tweet van het officiële Sonic the Hedgehog-account geeft twee links om het evenement te bekijken.

Heeft iemand nieuws gezegd?



Stem af om 9:00 uur PT op 27-5 voor een eerste blik op enkele van de projecten, partnerschappen en evenementen voor ons # Sonic30th- feest! pic.twitter.com/rd4RpyVWFj - Sonic the Hedgehog (@sonic_hedgehog) 25 mei 2021

Jouw keuze is via YouTube of via Twitch .

Welke stream je ook selecteert, beide tonen "een eerste blik op enkele van [de] aankomende projecten, partnerschappen en evenementen om de 30e verjaardag van Sonic te vieren!".

Dus wat houdt dat precies in? Het gerucht gaat dat Sega de volgende grote Sonic the Hedgehog-game zal aankondigen.

Daarnaast weten we dat de tweede Sonic-film in productie is, die in april 2022 in de bioscopen zal verschijnen.

En natuurlijk is er een enorme catalogus met Sonic-titels die, naar we vermoeden, in een ultieme verzameling zullen worden verpakt - zodat je de topmomenten van de afgelopen 30 jaar opnieuw kunt beleven.

Zorg ervoor dat u afstemt om erachter te komen welke lekkernijen ons het komende jaar en daarna te wachten staan.

Geschreven door Mike Lowe.