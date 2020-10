Sega Dreamcast Mini zou de volgende retro console-release kunnen zijn

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sega zou zijn Mega Drive Mini en de Game Gear Micro alleen voor Japan kunnen opvolgen met een mini-retro consoleversie van de Dreamcast.

De console uit de late jaren 90 heeft misschien niet kunnen concurreren met eerst de originele PlayStation en daarna PS2, en heeft het in totaal slechts drie jaar overleefd, maar het is nog steeds erg geliefd bij iedereen die er ooit een heeft gehad of op heeft gespeeld.

Dus het feit dat Sega een miniversie heeft, zal ongetwijfeld zeer welkom zijn.

In een gesprek met het Japanse tijdschrift Famitsu onthulde Segas creatieve producent, Yosuke Okunari, dat het bedrijf niet alleen een andere miniatuurmachine zoals de Mega Drive Mini (AKA Genesis Mini in de Verenigde Staten) wil maken, maar dat het misschien wel de beurt aan de Dreamcast is. En dat het eerder een wereldwijde release zal zijn dan gelokaliseerd.

"Voor de volgende Mini overwegen we alles wat iedereen zich heeft voorgesteld", legt hij uit.

"Als we de volgende doen, heb ik het gevoel dat de reikwijdte van het project veel groter zal zijn als we naar de wereld staren. Ik denk ... dat we misschien gaan met een concept dat in de buurt komt van de Mega Drive Mini. Als ik wat namen moet zeggen , het kan een SG-1000 Mini of een Dreamcast Mini zijn. "

Verwacht echter niet dat het deze kerst op de markt zal komen. Of zelfs de volgende.

"We kunnen het volgend jaar of twee jaar na de Mega Drive Mini rond deze tijd niet uitbrengen. Zo snel kunnen we het niet redden", voegde hij eraan toe.

Eén ding is zeker, fans van de Sega Saturn hoeven hun adem niet in te houden.

Geschreven door Rik Henderson.