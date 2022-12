HDR10+ komt naar games

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Samsung heeft aangekondigd dat zijn HDR10+-beeldstandaard de komende maanden zal worden uitgebreid naar games en IPTV-diensten.

Nadat de gamespecifieke variant van HDR10+ al is toegevoegd aan enkele van de eigen monitoren en tv's die dit jaar zijn uitgebracht, gaan ook andere fabrikanten en merken - zoals Nvidia - ermee aan de slag. Er zijn nog geen aanwijzingen van game-ontwikkelaars of zij HDR10+ zullen ondersteunen, maar als de hardware eenmaal beschikbaar is, is er geen reden waarom niet.

De concurrerende HDR-beeldstandaard, Dolby Vision, wordt al ondersteund op Xbox-consoles en sommige games bieden die als optie aan.

HDR10+ is een uitbreiding van de gangbare HDR10-beeldnorm die door veel games en films wordt gebruikt. Met HDR-technologie (High Dynamic Range) kan een beeldscherm een breder spectrum aan kleuren weergeven, plus een hogere helderheid en contrast, in vergelijking met standaardbeelden. Bij de normale HDR-standaard worden echter beeldmetadata toegepast voor het hele stuk inhoud, dus hoewel het er beter en nauwkeuriger uitziet, houdt het geen rekening met de behoeften van bijvoorbeeld verschillende locaties of scènes.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

HDR10+ is dynamischer dan dat. Het past de metadata frame per frame aan, zodat heldere scènes er levendiger uitzien, terwijl donkere scènes diepere zwartniveaus hebben, zonder details te verpletteren. In dat opzicht is het vergelijkbaar met Dolby Vision.

Nvidia heeft onlangs aangekondigd dat zijn nieuwste RTX en GTX grafische kaarten HDR10+ zullen ondersteunen, terwijl Apple de standaard ook ondersteunt op zijn nieuwe Apple TV 4K box (plus de Apple TV app op Samsung TV's).

Sommige andere televisiefabrikanten bieden ook HDR10+ aan op hun toestellen, onder licentie van Samsung, zoals Philips en Panasonic.

Prime Early Access Sale: Alle beste deals van Prime Day 2 in de VS Door Chris Hall · 12 October 2022 Amazon Prime Day is terug, met de Prime Early Access Sale - waarbij er deals zijn voor een hele reeks producten.

Geschreven door Rik Henderson.