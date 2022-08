Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Samsung heeft aangekondigd dat zijn gigantische 55-inch 4K gebogen gaming monitor, Odyssey Ark, beschikbaar is voor preorder.

Samsung heeft het deksel van een soort beest gelicht, en we zijn er bijna zeker van dat je nog nooit een monitor als deze hebt gezien. Het nieuwste gebogen beeldscherm van Samsung, de Odyssey Ark, kost maar liefst $3.499,99 en wordt vermoedelijk zo genoemd omdat het ongeveer zo groot is als een groot houten schip. Naast de grootte is het belangrijkste kenmerk dat het 55-inch scherm 90 graden kan worden gedraaid om in portretmodus te worden gebruikt. Ja. Echt waar.

Als u ervoor kiest om de Odyssey Ark voor maandag 12 september 2022 te bestellen, krijgt u van Samsung een cadeaubon van $200 die u in de online winkel kunt gebruiken. Best Buy en Newegg bieden een vergelijkbare deal, waarbij ze $200 aan cadeaubonnen weggeven aan degenen die een voorbestelling plaatsen. De giftcards kunnen alleen worden gebruikt voor een afzonderlijke aankoop. Samsung heeft nog geen officiële releasedatum bekendgemaakt, maar volgens Newegg wordt het toestel vanaf 12 september geleverd. Niet vergeten, ook: Als je in augustus een reservering voor de Odyssey Ark hebt geplaatst, verlaagt Samsung de prijs met nog eens $100 met een onmiddellijke korting bij aankoop via de online winkel van het bedrijf.

In het landschap is Odyssey Ark ontworpen om je onder te dompelen in je game, door je hele gezichtsveld in beslag te nemen om je dichter bij de actie te laten voelen. Samsung ziet het echter duidelijk niet alleen als een gaming-monitor, met een portretmodus die een groot oppervlak biedt voor multitasking. In tegenstelling tot veel andere gebogen monitoren heeft deze monitor een beeldverhouding van 16:9 (geen ultrabrede 32:9-verhouding) en een Quantum Dot Mini LED-scherm dat op een in hoogte verstelbare standaard is gemonteerd.

Geschreven door Maggie Tillman.