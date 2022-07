Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Samsung heeft zich aangesloten bij een aantal andere grote merken die hun eigen "ruimte" hebben gecreëerd in Roblox. Het heeft Space Tycoon gelanceerd op het metaverse platform.

In Space Tycoon, dat wordt omschreven als een virtuele speeltuin, kunnen bezoekers spelletjes spelen en hun eigen Samsung-producten bouwen om deze te delen met andere "Gen Z"-spelers.

Het speelt zich af in een ruimtestation, met een eigen onderzoekslaboratorium om de nieuwste producten van Samsung te onderzoeken. Er zijn drie speelgebieden: de Mining Zone om grondstoffen te zoeken, het Lab om producten te maken en een Shop om in het spel te kopen.

Producten die kunnen worden gemaakt van de grondstoffen in de Mining Zone zijn onder andere mobiele telefoons, tv's en huishoudelijke apparaten. Sommige apparaten kunnen in het spel ook worden omgebouwd tot iets anders, zoals een tas of scooter.

Het spel wordt gelanceerd in 14 talen, met nieuwe functies, zoals gebruikersinteractie en virtuele feestjes, die in de loop van de tijd zullen worden toegevoegd.

"Space Tycoon is ontworpen om een speeltuin te zijn waar veel klanten onbeperkte mogelijkheden van virtuele ruimtes kunnen ervaren", zegt Samsung executive vice president, Jinsoo Kims.

"We wilden onze Gen Z-klanten een kans geven om Samsung-producten te ervaren op een manier die ze nog nooit eerder hebben gedaan. We zullen content blijven tonen die meer zinvolle en vermakelijke digitale ervaringen kan opleveren voor zowel onze huidige als toekomstige klanten."

Geschreven door Rik Henderson.