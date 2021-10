Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het bemachtigen van een PlayStation 5 is misschien nog steeds zeldzaam, maar als je de machtige console van Sony hebt, is de kans groot dat je de interne harde schijf al hebt gevuld met enorm veel gaming-goodies.

Dat betekent dat je een SSD wilt om de opslag van de console uit te breiden – een functie die na de lancering lang duurde voordat de Japanse maker groen licht kreeg – en er zijn momenteel niet veel opties op de markt.

Samsung heeft echter zojuist zijn 980 Pro SSD met koellichaam onthuld, waardoor het niet meer nodig is om zowel de schijf als het koellichaam afzonderlijk te installeren, zoals bij sommige oplossingen vereist is.

De 980 Pro, die op 29 oktober wordt gelanceerd, voldoet ruimschoots aan de snelheidsvereisten van Sony, met leessnelheden van 7.000 MB/s en schrijfsnelheden van 5.100 MB/s, wat nodig is om de handen te schudden met de supersnelle voorgeïnstalleerde PS5. SSD en enkele van de mooie snelladen die het kan leveren, zoals in Ratchet & Clank: Rift Apart .

Je zult echter moeten betalen voor het voorrecht van die extra opslag, met prijzen vanaf $ 249,99 voor 1 TB, of $ 449,99 voor de 2 TB-variant – wat bijna net zoveel is als het opnieuw kopen van een andere PS5. De prijs van gamen, toch? Prijzen in het VK en de EU zijn nog niet bekend.